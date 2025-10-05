rain in bihar supaul madhubani araria on red alert orange and yellow of storm and thunder strike Bihar Weather: बिहार में बारिश बनी रहेगी मुसीबत, सुपौल-मधुबनी में रेड अलर्ट; कहां येलो अलर्ट; पटना में कैसा रहेगा मौसम, Bihar Hindi News - Hindustan
Bihar Weather: पटना में रविवार को बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही जिले के एक या दो स्थानों पर गरज और तेज हवा के साथ बारिश होने के आसार हैं, जबकि शनिवार को सुबह से ही बादल छाया रहा। इसके साथ ही राजधानी और आसपास के इलाकों में रुक-रुक कर दिनभर झमाझम बारिश होती रही।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटनाSun, 5 Oct 2025 05:45 AM
Bihar Weather: बिहार के 11 जिलों में रविवार को भारी बारिश की चेतावनी है। शेष जिलों में गरज और तेज हवा के साथ बारिश होने के आसार हैं। पटना में भी बादल छाए रहेंगे। विभाग ने आज सुपौल, अररिया और मधुबनी जिले के एक या दो स्थानों पर भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया व सहरसा जिले के एक या दो स्थानों पर भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और कटिहार, खगड़िया, समस्तीपुर व दरभंगा जिले के एक-दो स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।

उत्तर बिहार और दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्वी भाग के जिलों में एक-दो स्थानों पर गरज के साथ 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। उधर, आपदा प्रबंधन विभाग ने भी इन जिलों के लोगों को सचेत किया है। जबकि शनिवार को पटना सहित 26 जिलों में बारिश हुई। इस दौरान सबसे अधिक बारिश मोतिहारी में 122.1 मिमी, मुजफ्फरपुर में 83.4 मिमी, मधेपुरा में 78 मिमी, सहरसा में 44.4 मिमी, पटना में 43.9 मिमी, अररिया में 33.2 मिमी, पश्चिमी चंपारण में 31.4 मीटर सहित अन्य जिलों में बारिश हुई, जबकि राज्य के अधिकतम तापमान में गिरावट और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। प्रदेश का सबसे अधिक तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस शेखपुरा में और सबसे कम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस डेहरी में दर्ज किया गया।

बारिश से जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई'

पटना में बारिश से कई सड़कों और निचले इलाकों में जलजमाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। जबकि 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चली। जिस कारण दिन में भी लोगों को आंशिक तौर पर ठंड का एहसास हो रहा था। अधिकतम तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। पटना का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

पटना में भी बारिश के आसार

पटना में रविवार को बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही जिले के एक या दो स्थानों पर गरज और तेज हवा के साथ बारिश होने के आसार हैं, जबकि शनिवार को सुबह से ही बादल छाया रहा। इसके साथ ही राजधानी और आसपास के इलाकों में रुक-रुक कर दिनभर झमाझम बारिश होती रही। जिस कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया।

