Bihar Weather: छाता लेकर निकलें! बिहार में कहां कब होगी बारिश, चार डिग्री तक गिरेगा तापमान और बढ़ेगी ठंड

Sun, 26 Oct 2025 07:37 AM
Bihar Weather: बिहार में 29 से 31 अक्टूबर के बीच बारिश होगी। इस दौरान गरज-तड़क के साथ तेज हवा चलने के आसार हैं। राज्य में बारिश होने के कारण अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। इस कारण सुबह और शाम के समय लोगों को ठंड का एहसास होगा। 28 अक्तूबर को गंभीर चक्रवाती तूफान बनने के कारण राज्य के मौसम में बदलाव होने की संभावना है।

मौसम विभाग ने शनिवार को विज्ञप्ति जारी कर बताया कि 29 से 31 अक्तूबर के दौरान राज्य के अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। वहीं उत्तरी एवं उत्तर-पूर्वी जिलों के एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा होने के आसार हैं। इसके अलावा राज्य के कई भागों में वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है।

मौसम विभाग ने 30 अक्तूबर को अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार और 31 अक्तूबर को किशनगंज, सुपौल, अररिया एवं मधेपुरा जिले के एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।

बिहार में होगी बारिश

24 अक्तूबर को दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी एवं समीपवर्ती दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर स्थित कम दबाव का क्षेत्र अवदाब (निम्न-दाब क्षेत्र) में परिवर्तित हो गया है। जो लगभग 7 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम दिशा में बढ़ती हुई 25 अक्तूबर को उसी क्षेत्र में केंद्रित थी। इसके पश्चिम उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और 26 अक्तूबर तक एक गहरे अवदाब में परिवर्तित होने की संभावना है।

आगे चलकर उत्तर व उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 28 अक्तूबर की सुबह तक यह गंभीर चक्रवाती तूफान में परिवर्तित हो सकता है। इसके उत्तर व उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए इस प्रणाली के 28 अक्तूबर की शाम या रात के दौरान काकीनाडा के आसपास, मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश तट पर भूमि से टकराने की संभावना है। इसी कारण बिहार में बारिश होने के आसार है।

एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
