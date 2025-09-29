rain in bihar after two days alert adivsory for flood in several parts weather report Bihar Weather: बिहार में 2 दिन राहत फिर बारिश, बाढ़ को लेकर सतर्क रहने की सलाह; पटना में कैसा रहेगा मौसम, Bihar Hindi News - Hindustan
rain in bihar after two days alert adivsory for flood in several parts weather report

Bihar Weather: बिहार में 2 दिन राहत फिर बारिश, बाढ़ को लेकर सतर्क रहने की सलाह; पटना में कैसा रहेगा मौसम

Bihar Weather: वरीय मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर ने निचले क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और संभावित जल भराव या बाढ़ की स्थिति में निकटतम ऊंचे एवं सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है।

Mon, 29 Sep 2025
Bihar Weather: बिहार में 2 से 6 अक्टूबर के बीच बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान उत्तर-बिहार और पूर्वी-बिहार के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने रविवार को चेतावनी जारी की है। इसमें बताया गया है कि निचले वायुमंडल में पूर्वी हवाओं की सक्रियता बढ़ने से आद्रता में वृद्धि होने और मानसून की सक्रियता बनी रहने के कारण बारिश की गतिविधि होगी।

वरीय मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर ने निचले क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और संभावित जल भराव या बाढ़ की स्थिति में निकटतम ऊंचे एवं सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार पटना में सोमवार को आंशिक तौर पर बादल छाए रहने और जिले के एक-दो स्थानों पर गरज-तड़क के साथ बारिश होने के भी आसार हैं।