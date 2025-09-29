Bihar Weather: बिहार में 2 दिन राहत फिर बारिश, बाढ़ को लेकर सतर्क रहने की सलाह; पटना में कैसा रहेगा मौसम

Bihar Weather: बिहार में 2 से 6 अक्टूबर के बीच बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान उत्तर-बिहार और पूर्वी-बिहार के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने रविवार को चेतावनी जारी की है। इसमें बताया गया है कि निचले वायुमंडल में पूर्वी हवाओं की सक्रियता बढ़ने से आद्रता में वृद्धि होने और मानसून की सक्रियता बनी रहने के कारण बारिश की गतिविधि होगी।