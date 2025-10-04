Rain halts train speed tree falls on OHE disrupting 10 trains including Vaishali Shaheed Amrapali बारिश ने रोकी रेल की रफ्तार; ओएचई पर गिरा पेड़, वैशाली-शहीद-आम्रपाली समेत 10 ट्रेनें डिस्टर्व, Bihar Hindi News - Hindustan
अक्टूबर में बिहार में भारी बारिश हो रही है। इससे ट्रेन, बीजली समेत कई सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। पटना में तीन साल पहले बनी सड़क दस फीट धंस गई।

Sudhir Kumar, Sat, 4 Oct 2025 02:31 PM
बारिश ने रोकी रेल की रफ्तार; ओएचई पर गिरा पेड़, वैशाली-शहीद-आम्रपाली समेत 10 ट्रेनें डिस्टर्व

Bihar Rain: बिहार में सुबह-सुबह आयी आंधी व पानी से मुजफ्फरपुर-सिवान रेलखंड के छपरा ग्रामीण स्टेशन के पास ओएचई पर एक पेड़ गिर गया। इससे ओएचई टूट गया और परिचालन ठप हो गया। इससे रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया है। रेलवे आननफानन में अप और डाउन दिशा में छपरा से मुजफ्फरपुर आने और मुजफ्फरपुर से छपरा की ओर जाने वाली 10 एक्सप्रेस ट्रेनों का रूट परिवर्तन कर दिया है। इसे लेकर एनईआर ने अधिसूचना जारी की है। साथ ही इसकी जानकारी पूर्व मध्य रेलवे को दिया है।

बताया गया है कि 02566 दरभंगा-नई दिल्ली क्लोन एक्सप्रेस, 02566 बरौनी-नई दिल्ली क्लोन एक्सप्रेस, 12565 दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट, 14673 जयनगर-अमृतसर शहीद एक्सप्रेस और 12553 ललित ग्राम-नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस का रूट बदला गया है। यह ट्रेन मुजफ्फरपुर से हाजीपुर, सोनपुर, छपरा के बजाय मुजफ्फरपुर से नरकटियागंज, कप्तानगंज होते हुए गोरखपुर से नई दिल्ली के लिए चलेगी। फिलहाल मुजफ्फरपुर जंक्शन पर दरभंगा-नई दिल्ली 02569 क्लोन एक्सप्रेस को रोका सुबह 10.54 बजे रोका गया। जिसे गोरखपुर के लिए वाया नरकटियागंज होकर चलाया गया। यह ट्रेन दोपहर 12.17 में नरकटियागंज के लिए रवाना हुआ।

इसी प्रकार 12553 ललित ग्राम-नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस भी मुजफ्फरपुर जंक्शन पर 11.29 बजे से रुकी हुई है। 02563 बरौनी-नई दिल्ली एक्सप्रेस उजियारपुर में ही है। वहीं 14673 शहीद एक्सप्रेस सिहो स्टेशन रुकी है। जबकि, 12565 बिहार संपर्क क्रांति को छपरा के रास्ते ही रोक-रोककर गोरखपुर ले जाया जा रहा है। इधर, 12554 वैशाली एक्सप्रेस, 15708 आम्रपाली एक्सप्रेस, 02570 नई दिल्ली-दरभंगा क्लोन एक्सप्रेस, 13020 बाघ एक्सप्रेस और 14674 शहीद एक्सप्रेस अपने नियमित रुट के बजाय कप्तानगंज, पनियहवा, नरकटियागंज होकर मुजफ्फरपुर पहुंचेगी।

गोरखपुर के मुजफ्फरपुर के बीच बिहार संपर्क क्रांति को छोर सभी उपरोक्त ट्रेन तत्काल रद्द कर दी गयी है। इससे आधा दर्जन से अधिक बड़े स्टेशनों के करीब 500 से अधिक यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। ऑपरेटिंग विभाग का कहना है कि फिलहाल छपरा ग्रामीण स्टेशन के पास रेस्क्यू किये जा रहे है। इससे ट्रेनों को रोक-रोककर चलाया जा रहा है। बहुत जल्द अप लाइन को फिट कर दिया जाएगा। बनारस से पावर बैगन पर चुका है। टीआरडी विभाग के कर्मी ओएचई को दुरुस्त करने में जुटे हुए है।

मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बिजली गुल

शुक्रवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण शनिवार सुबह मुजफ्फरपुर शहर में एमआईटी सहित कई इलाके की बिजली गुल रही है। एसकेएमसीएच (मेडिकल) से एमआईटी में आ रही 33 केवीए लाइन में फाल्ट आने से तड़के 4:00 बजे ब्रेकडाउन होने से यह परेशानी उत्पन्न हुई। लिहाजा, दूसरे सोर्स का इस्तेमाल कर सिकंदरपुर पावर स्टेशन से बिजली क्या पूर्ति कराई जा रही है। विभाग का कहना है कि दो-दो घंटे के रोटेशन पर बिजली की आपूर्ति हो रही है। इससे भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। दरअसल, मोटर से पानी चढ़ाने के दौरान ही बिजली गुल हो जा रही। एमआईटी से लेकर सदातपुर तक पूरे इलाके में बिजली-पानी के लिए हाहाकार मचा है। इसके अलावा शॉर्ट सर्किट से कई इलाकों में ट्रिपिंग की समस्या भी उठ खड़ी हुई है।