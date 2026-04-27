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Patna Weather: पटना वालों को गर्मी से 4 दिन राहत, आंधी-बारिश का अलर्ट; जानिए मौसम का हाल

Apr 27, 2026 12:56 pm ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Patna Weather: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 28 अप्रैल को पटना के आसमान में कई जगहों पर बादल छाए रह सकते हैं। इसके अलावा आंधी और बारिश भी हो सकती है। मंगलवार को पटना में अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

Patna Weather: पटना वालों को गर्मी से 4 दिन राहत, आंधी-बारिश का अलर्ट; जानिए मौसम का हाल

Patna Weather: राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में मौसम का अलग-अलग रंग देखने को मिल रहा है। कुछ जिलों में लोग जहां भीषण गर्मी का कहर झेल रहे हैं तो कुछ जिलों में आंधी-बरसात ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दिला रखी है। पटना में भी मौसम लोगों को चौंका रहा है। मौसम विभाग ने 5 दिनों के लिए पटना में मौसम का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक, आज यानी 27 अप्रैल को पटना में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। आसमान में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने इसके बाद अगले चार दिनों के लिए पटना में आंधी-बारिश की चेतावनी दी है। जाहिर है पटना के लोगों को भीषण गर्मी से अगले कुछ दिनों तक राहत मिलेगी।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 28 अप्रैल को पटना के आसमान में कई जगहों पर बादल छाए रह सकते हैं। इसके अलावा आंधी और बारिश भी हो सकती है। मंगलवार को पटना में अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसी तरह बुधवार को भी आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है। इसके अलावा आंधी और बारिश का अनुमान जताया गया है। इस दिन अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

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30 और 01 मई को भी राजधानी पटना के आसमान में बादलों का डेरा रह सकता है और आंधी के साथ बारिश का दौर रह सकता है। दोनों दिन अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है।

किशनगंज, चंपारण में अलर्ट

बता दें कि इससे पहले रविवार को पटना समेत 28 शहरों के अधिकतम तापमान में कमी से गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। पूरवा हवा चलने से पटना का पारा 6.4 डिग्री से. गिरा। अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण में बारिश हुई।

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दूसरी तरफ, गया जी, डेहरी और भभुआ में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार रहा। सुपौल में मक्का और आम तथा पूर्वी चंपारण में आंधी और ओलावृष्टि से आम, लीची और सब्जियों को नुकसान हुआ। किशनगंज में सोमवार और अररिया, किशनगंज, गोपालगंज एवं प. चंपारण में मंगलवार को मेघ गर्जन और भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है।

पटना में स्कूल का समय बदला

इससे पहले अपने एक आदेश में पटना के डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने कहा था कि भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए 30 अप्रैल तक सभी सरकारी-निजी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और प्ले स्कूलों की कक्षाएं 11:30 बजे के बाद नहीं चलाने का आदेश दिया गया है। सभी स्कूलों को उपरोक्त आदेश के अनुसार शैक्षणिक गतिविधियों को संचालित करने का आदेश दिया गया है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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