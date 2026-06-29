अब ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलते ही मोबाइल पर आएगा लाइव अलर्ट, रेलवे अपग्रेड कर रहा अपना इन्क्वायरी सिस्टम
Railway NTES App Upgrade Live Alert: रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम (NTES) ऐप को अपग्रेड कर रहा है। अब प्लेटफॉर्म बदलने और ट्रेन लेट होने पर मोबाइल पर तुरंत लाइव अलर्ट मिलेगा।
Railway NTES App Upgrade Live Alert: भारतीय रेलवे से सफर करने वाले करोड़ों रेल यात्रियों के लिए सफर को बेहद सुगम और आधुनिक बनाने वाली एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। रेलवे प्रशासन यात्रियों की बढ़ती सहूलियत को ध्यान में रखते हुए अपने सबसे लोकप्रिय नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम (एनटीईएस) को पूरी तरह से अपग्रेड कर रहा है। प्राप्त आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, इस नए अपग्रेडेशन के बाद अब स्टेशनों पर अचानक ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलते ही यात्रियों को उनके मोबाइल पर तुरंत 'लाइव अलर्ट' मिल जाएगा। इसके साथ ही, ट्रेन के लेट होने की ताजा जानकारी भी यात्रियों को रियल टाइम में उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे अब यात्रियों को प्लेटफॉर्म बदलने की स्थिति में भारी सामान लेकर एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पर भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी।
पूछताछ केंद्र की भीड़ से मिलेगी बड़ी मुक्ति
रेलवे द्वारा शुरू किए जा रहे इस नए और हाईटेक फीचर के तहत यात्रियों को अपने स्मार्टफोन में मौजूद एनटीईएस ऐप पर जाकर बस अपनी ट्रेन को ट्रैक करना होगा और 'अलर्ट' के विकल्प को ऑन करना होगा। इसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर में किसी भी तरह का आंशिक या बड़ा बदलाव होते ही यात्री के मोबाइल स्क्रीन पर तुरंत सूचना भेज दी जाएगी। रेलवे का मानना है कि इस डिजिटल तकनीक के पूरी तरह लागू होने से यात्रियों को स्टेशन पर बार-बार होने वाले लाउडस्पीकर अनाउंसमेंट को ध्यान से सुनने या रेलवे के पूछताछ केंद्रों पर लंबी-लंबी कतारें और भीड़ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस ऐप के जरिए यात्री ट्रेन की लाइव लोकेशन, आगमन-प्रस्थान का समय, देरी की स्थिति और पूरा रूट चार्ट भी एक क्लिक पर देख सकेंगे।
हर घंटे 1.19 लाख से अधिक यूजर्स कर रहे हैं ऐप का इस्तेमाल
यह नई डिजिटल सेवा यात्रियों की यात्रा को अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान समय में एक घंटे के भीतर ही लगभग 1.19 लाख से अधिक सक्रिय यूजर्स नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम ऐप का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। खासकर त्योहारी सीजन, गर्मियों की छुट्टियों और सर्दियों में कोहरे के दिनों में जब स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ बढ़ जाती है, तब यह ऐप यात्रियों के लिए सबसे बड़ा मददगार साबित होता है। अधिकारियों ने बताया कि एनटीईएस पर मिलने वाली सभी तरह की सूचनाएं और जानकारियां सीधे रेलवे के मुख्य कंट्रोल रूम से रियल टाइम में अपडेट की जाती हैं, इसलिए यह डेटा पूरी तरह से प्रामाणिक और शत-प्रतिशत विश्वसनीय है।
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