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सिपाही भर्ती परीक्षा पर रेलवे का बड़ा तोहफा, 5.50 लाख छात्रों के लिए आज से दौड़ेंगी स्पेशल ट्रेनें; यहां देखें लिस्ट

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, हिंदुस्तान टीम, पटना
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Bihar Constable Exam Special Trains: बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा के 5.50 लाख परीक्षार्थियों के लिए 16 और 17 जून को दर्जनभर स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। पाटलिपुत्र जंक्शन पर हुए उपद्रव के बाद रेल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है।

सिपाही भर्ती परीक्षा पर रेलवे का बड़ा तोहफा, 5.50 लाख छात्रों के लिए आज से दौड़ेंगी स्पेशल ट्रेनें; यहां देखें लिस्ट

Bihar Constable Exam Special Trains: बिहार में मद्यनिषेध विभाग की सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर रेल पुलिस और रेलवे प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना हो गया है। पिछले दिनों पाटलिपुत्र जंक्शन पर छात्रों के बवाल और तोड़फोड़ को देखते हुए इस बार 17 जून की परीक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। एडीजी रेल पुलिस डॉ. कमल किशोर सिंह ने बताया कि इस एग्जाम में करीब साढ़े पांच लाख कैंडिडेट्स शामिल हो रहे हैं। इतनी भारी भीड़ को देखते हुए परीक्षार्थियों को आने-जाने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए 16 और 17 जून को पटना जंक्शन, पाटलिपुत्र और दानापुर समेत अलग-अलग स्टेशनों से दर्जनभर से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं।

पाटलिपुत्र जंक्शन पर हुआ था भारी नुकसान

रेलवे की एक खास टीम पाटलिपुत्र जंक्शन पर हुए पथराव और तोड़फोड़ के नुकसान का हिसाब-किताब लगा रही है। अफसरों ने बताया कि सबसे ज्यादा नुकसान प्लेटफॉर्म नंबर एक पर हुआ है, जहाँ कई टिकट काउंटरों को तोड़ दिया गया था। इसके अलावा तीन ट्रेनों के शीशे फोड़े गए और प्लेटफॉर्म की लाइटें, कुर्सी-टेबल भी तोड़ दिए गए। अधिकारियों का कहना है कि यह तो गनीमत थी कि गुस्से में आए छात्र स्टेशन के मुख्य दफ्तरों के अंदर नहीं घुसे, वरना नुकसान और भी ज्यादा बड़ा हो सकता था। इसी को देखते हुए इस बार पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है।

परीक्षार्थियों के लिए इन स्पेशल ट्रेनों का रहेगा टाइम-टेबल

16 जून को पाटलिपुत्र जंक्शन से रात 8:00 और 10:00 बजे कटिहार के रास्ते अररिया के लिए स्पेशल ट्रेनें खुलेंगी। पटना जंक्शन से रात 9:00 बजे नवगछिया और रात 11:30 बजे भभुआ रोड के लिए ट्रेन चलेगी। वहीं 17 जून को पटना जंक्शन से गया के लिए सुबह 8:00 बजे, बक्सर के लिए दोपहर 3:15 पर और बक्सर से पटना के लिए शाम 6:00 बजे स्पेशल ट्रेन चलेगी। इसके अलावा दानापुर से बक्सर सुबह 10:30 बजे और बक्सर से दानापुर दोपहर 1:30 बजे ट्रेन चलेगी। किऊल, गया, झाझा, बख्तियारपुर और राजगीर रूट पर भी सुबह और शाम के वक्त स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं ताकि छात्र आसानी से एग्जाम देकर घर लौट सकें।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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