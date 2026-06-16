सिपाही भर्ती परीक्षा पर रेलवे का बड़ा तोहफा, 5.50 लाख छात्रों के लिए आज से दौड़ेंगी स्पेशल ट्रेनें; यहां देखें लिस्ट
Bihar Constable Exam Special Trains: बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा के 5.50 लाख परीक्षार्थियों के लिए 16 और 17 जून को दर्जनभर स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। पाटलिपुत्र जंक्शन पर हुए उपद्रव के बाद रेल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है।
Bihar Constable Exam Special Trains: बिहार में मद्यनिषेध विभाग की सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर रेल पुलिस और रेलवे प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना हो गया है। पिछले दिनों पाटलिपुत्र जंक्शन पर छात्रों के बवाल और तोड़फोड़ को देखते हुए इस बार 17 जून की परीक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। एडीजी रेल पुलिस डॉ. कमल किशोर सिंह ने बताया कि इस एग्जाम में करीब साढ़े पांच लाख कैंडिडेट्स शामिल हो रहे हैं। इतनी भारी भीड़ को देखते हुए परीक्षार्थियों को आने-जाने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए 16 और 17 जून को पटना जंक्शन, पाटलिपुत्र और दानापुर समेत अलग-अलग स्टेशनों से दर्जनभर से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं।
पाटलिपुत्र जंक्शन पर हुआ था भारी नुकसान
रेलवे की एक खास टीम पाटलिपुत्र जंक्शन पर हुए पथराव और तोड़फोड़ के नुकसान का हिसाब-किताब लगा रही है। अफसरों ने बताया कि सबसे ज्यादा नुकसान प्लेटफॉर्म नंबर एक पर हुआ है, जहाँ कई टिकट काउंटरों को तोड़ दिया गया था। इसके अलावा तीन ट्रेनों के शीशे फोड़े गए और प्लेटफॉर्म की लाइटें, कुर्सी-टेबल भी तोड़ दिए गए। अधिकारियों का कहना है कि यह तो गनीमत थी कि गुस्से में आए छात्र स्टेशन के मुख्य दफ्तरों के अंदर नहीं घुसे, वरना नुकसान और भी ज्यादा बड़ा हो सकता था। इसी को देखते हुए इस बार पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है।
परीक्षार्थियों के लिए इन स्पेशल ट्रेनों का रहेगा टाइम-टेबल
16 जून को पाटलिपुत्र जंक्शन से रात 8:00 और 10:00 बजे कटिहार के रास्ते अररिया के लिए स्पेशल ट्रेनें खुलेंगी। पटना जंक्शन से रात 9:00 बजे नवगछिया और रात 11:30 बजे भभुआ रोड के लिए ट्रेन चलेगी। वहीं 17 जून को पटना जंक्शन से गया के लिए सुबह 8:00 बजे, बक्सर के लिए दोपहर 3:15 पर और बक्सर से पटना के लिए शाम 6:00 बजे स्पेशल ट्रेन चलेगी। इसके अलावा दानापुर से बक्सर सुबह 10:30 बजे और बक्सर से दानापुर दोपहर 1:30 बजे ट्रेन चलेगी। किऊल, गया, झाझा, बख्तियारपुर और राजगीर रूट पर भी सुबह और शाम के वक्त स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं ताकि छात्र आसानी से एग्जाम देकर घर लौट सकें।
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