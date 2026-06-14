पाटलिपुत्र बवाल के बाद ऐक्शन में रेलवे, परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी 16 स्पेशल ट्रेनें
Patliputra Railway Station Violence: पाटलिपुत्र स्टेशन पर आबकारी सिपाही परीक्षा के अभ्यर्थियों के हंगामे के बाद रेलवे ने 16 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इनमें दानापुर से 10 और समस्तीपुर मंडल से 6 ट्रेनें चलेंगी।
Patliputra Railway Station Violence: बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर बीती रात परीक्षा देकर लौट रहे अभ्यर्थियों द्वारा किए गए हंगामे और ट्रेन रोके जाने की घटना के बाद रेलवे प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे (ECR) ने परीक्षार्थियों की सहूलियत और स्टेशनों पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक, रेलवे ने पहले दो स्पेशल ट्रेनों के संचालन की व्यवस्था की थी, लेकिन अब अभ्यर्थियों की भारी तादाद और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कुल 16 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का एलान किया गया है।
सीमांचल एक्सप्रेस में चढ़ने को लेकर हुआ था विवाद
हाजीपुर ईसीआर (ECR) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने इस बड़े फैसले की पुष्टि करते हुए बताया कि कल रात बिहार आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की एक बहुत बड़ी तादाद पाटलिपुत्र स्टेशन पर मौजूद थी। इसी दौरान स्टेशन पर भारी भीड़ जमा हो गई और कुछ उपद्रवी तत्वों ने वहां अचानक माहौल खराब करने की कोशिश की, जिससे रेलवे परिसर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों के बीच सुरक्षा को लेकर डर का माहौल बन गया। ऐसे उपद्रवियों की संख्या लगभग 150 थी। जब स्थिति बिगड़ने लगी तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, जिसके जवाब में इन असामाजिक तत्वों ने ट्रेन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। सीपीआरओ ने साफ किया कि उपद्रव करने वाले तत्वों से पुलिस बेहद सख्ती से निपट रही है।
दानापुर मंडल से 10 और समस्तीपुर से खुलेंगी 6 ट्रेनें
रेलवे द्वारा जारी किए गए नए रोडमैप के अनुसार, इन 16 स्पेशल ट्रेनों का संचालन बिहार के अलग-अलग रेल मंडलों से किया जाएगा ताकि किसी एक स्टेशन पर यात्रियों का दबाव न बढ़े। इसके तहत दानापुर मंडल ने ऐसी 10 विशेष ट्रेनें और समस्तीपुर मंडल ने कुल 6 स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी पूरी कर ली है, जो बिहार के विभिन्न जिलों और रूटों को आपस में जोड़ेंगी। इन सभी ट्रेनों के समय और रूट का पूरा शेड्यूल सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार प्रसारित किया जा रहा है ताकि आम परीक्षार्थियों को घर लौटने में कोई असुविधा न हो। रेलवे अधिकारियों ने आम छात्रों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देकर केवल इन्हीं स्पेशल ट्रेनों से सफर करने की अपील की है।
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