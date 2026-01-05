Hindustan Hindi News
प्रयागराज माघ मेला पर रेलवे की खास पहल, कई ट्रेनों के ठहराव में बदलाव; डिटेल समझ लीजिए

प्रयागराज माघ मेला पर रेलवे की खास पहल, कई ट्रेनों के ठहराव में बदलाव; डिटेल समझ लीजिए

संक्षेप:

माघ मेला के दौरान रेलवे ने ट्रेन यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने को प्रयागराज रामबाग और झूसी स्टेशन पर रूट की प्रमुख ट्रेनों को दो दो मिनट का अतिरिक्त ठहराव का निर्णय लिया है।

Jan 05, 2026 02:37 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगे माघ मेला के दौरान रेलवे ने ट्रेन यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने को प्रयागराज रामबाग और झूसी स्टेशन पर रूट की प्रमुख ट्रेनों को दो दो मिनट का अतिरिक्त ठहराव का निर्णय लिया है। इसे लेकर पूर्वोत्तर रेलवे ने अधिसूचना जारी की है। इसमें बताया है कि जयनगर से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31 जनवरी, 01, 12, 13, 14, 15 फरवरी, 2026 को चलने वाली 11062 जयनगर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31 जनवरी, 01, 12, 13, 14, 15 फरवरी, 2026 को चलने वाली 11062 जयनगर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस का अस्थाई ठहराव प्रयागराज रामबाग एवं झूसी स्टेशनों पर प्रदान किया जायेगा।

जबकि सीतामढ़ी से 05, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31 जनवरी, 01, 02, 13, 14, 15, 16 फरवरी, 2026 को चलने वाली 14005 सीतामढ़ी-आनन्द विहार टर्मिनस और आनन्द विहार टर्मिनस से 05, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31 जनवरी, 01, 12, 13, 14, 15, फरवरी, 2026 को चलने वाली 14006 आनन्द विहार टर्मिनस-सीतामढ़ी लिच्छवी एक्सप्रेस का अस्थाई ठहराव झूसी एवं प्रयागराज रामबाग स्टेशनों पर रुकेगी।

इसके अलावा जयनगर से 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31 जनवरी, 01, 12, 13, 14, 15 फरवरी, 2026 को चलने वाली 12561 जयनगर-नई दिल्ली एक्सप्रेस स्वतंत्रता सेनानी और

नई दिल्ली से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31 जनवरी, 01, 12, 13, 14, 15 फरवरी, 2026 को चलने वाली 12562 स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट,

-दरभंगा से 16, 23, 30 जनवरी तथा 13 फरवरी, 2026 को चलने वाली 11034 दरभंगा-पुणे एक्सप्रेस और पुणे से 14 एवं 21 जनवरी, 2026 को चलने वाली 11033 पुणे-दरभंगा एक्सप्रेस का अस्थाई ठहराव प्रयागराज रामबाग एवं झूसी स्टेशनों रुकेगी।

-रक्सौल से 17, 24, 31 जनवरी तथा 01, 08, 22 फरवरी, 2026 को चलने वाली 15267 रक्सौल-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 12 जनवरी एवं 19 फरवरी, 2026 को चलने वाली 15268 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-रक्सौल एक्सप्रेस, दरभंगा से 24 एवं 21 जनवरी, 2026 को चलने वाली 15559 दरभंगा-अहमदाबाद एक्सप्रेस और अहमदाबाद से 16, 23 एवं 30 जनवरी एवं 13 फरवरी, 2026 को चलने वाली 15560 अहमदाबाद-दरभंगा एक्सप्रेस दो दो मिनट प्रयागराज रामबाग और झूसी स्टेशन पर रुकेगी।

