Hindi NewsBihar NewsRailway sends 500 crore project proposal for double lane Saharsa Mansi railway line work in Kosi regison
कोसी का कल्याण! सहरसा-मानसी डबल रेल लाइन के लिए 500 करोड़ का प्रस्ताव बोर्ड गया

कोसी का कल्याण! सहरसा-मानसी डबल रेल लाइन के लिए 500 करोड़ का प्रस्ताव बोर्ड गया

संक्षेप:

समस्तीपुर रेलवे मंडल के डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा ने बताया है कि सहरसा से मानसी तक जाने वाली रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए रेलवे बोर्ड को 500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है।

Feb 06, 2026 12:15 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, निज प्रतिनिधि, सहरसा
कोसी इलाके की लाइफलाइन सहरसा-मानसी रेलखंड के दोहरीकरण कार्य के लिए जल्द ही राशि स्वीकृत होगी। समस्तीपुर मंडल के डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा ने गुरुवार को कहा कि सहरसा-मानसी रेलखंड के दोहरीकरण के लिए पहले भेजे गए प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड ने वापस कर दिया था। अब दूसरी बार रेल दोहरीकरण के लिए राशि घटाकर 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद इस सहरसा-मानसी रेलखंड पर दूसरी रेलवे लाइन बिछाने के अलावा बदला घाट से कोपरिया के बीच कई पुलों के निर्माण किए जाएंगे।

डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा ने कहा कि सहरसा-लहेरियासराय नई रेल लाइन के लिए रेलवे बोर्ड ने नीति आयोग के पास सिफारिश भेजी है। बिना इंजन रिवर्सल के सहरसा से मधेपुरा और पूर्णिया रूट पर ट्रेन चलाने के लिए एक बाईपास लाइन निर्माण करने की योजना है। इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसी माह आएगी। सहरसा और खगड़िया जिले के मानसी रेलवे स्टेशन के बीच 41 किलोमीटर लंबी इस रेलवे लाइन से खगड़िया और सहरसा के अलावा सुपौल और मधेपुरा के लोगों को भी रेलवे यात्रा में सुविधा होती है।

सहरसा-मानसी रेलवे लाइन इस समय सिंगल लाइन है, जिस वजह से ट्रेन का परिचालन लोड बढ़ना मुश्किल है क्योंकि एक बार में एक ही ट्रेन किसी भी दिशा से गुजर सकती है। इस समय इस नेटवर्क पर लगभग एक दर्जन से ज्यादा ट्रेन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, बिहार की राजधानी पटना समेत देश के अन्य हिस्सों के लिए पैसेंजर लेकर जाती है। इसी रेलवे लाइन पर 1981 में देश की भीषणतम ट्रेन दुर्घटनाओं में एक एक्सीडेंट हुई थी। तब एक पैसेंजर ट्रेन बागमती नदी पर बने पुल पर डिरेल होकर नदी में गिर गई थी। सरकारी आंकड़ों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत दर्ज हुई थी, लेकिन दावा रहा है कि इस दुर्घटना में 500 से ज्यादा लोग बह गए थे।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
