कोसी का कल्याण! सहरसा-मानसी डबल रेल लाइन के लिए 500 करोड़ का प्रस्ताव बोर्ड गया

संक्षेप: समस्तीपुर रेलवे मंडल के डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा ने बताया है कि सहरसा से मानसी तक जाने वाली रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए रेलवे बोर्ड को 500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है।

कोसी इलाके की लाइफलाइन सहरसा-मानसी रेलखंड के दोहरीकरण कार्य के लिए जल्द ही राशि स्वीकृत होगी। समस्तीपुर मंडल के डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा ने गुरुवार को कहा कि सहरसा-मानसी रेलखंड के दोहरीकरण के लिए पहले भेजे गए प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड ने वापस कर दिया था। अब दूसरी बार रेल दोहरीकरण के लिए राशि घटाकर 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद इस सहरसा-मानसी रेलखंड पर दूसरी रेलवे लाइन बिछाने के अलावा बदला घाट से कोपरिया के बीच कई पुलों के निर्माण किए जाएंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा ने कहा कि सहरसा-लहेरियासराय नई रेल लाइन के लिए रेलवे बोर्ड ने नीति आयोग के पास सिफारिश भेजी है। बिना इंजन रिवर्सल के सहरसा से मधेपुरा और पूर्णिया रूट पर ट्रेन चलाने के लिए एक बाईपास लाइन निर्माण करने की योजना है। इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसी माह आएगी। सहरसा और खगड़िया जिले के मानसी रेलवे स्टेशन के बीच 41 किलोमीटर लंबी इस रेलवे लाइन से खगड़िया और सहरसा के अलावा सुपौल और मधेपुरा के लोगों को भी रेलवे यात्रा में सुविधा होती है।