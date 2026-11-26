रेलवे सेक्शन इंजीनियर समेत 7 गिरफ्तार, 10 लाख के सामान बरामद; रेल की संपत्ति बेचते धराए
सेक्शन इंजीनियर की मिलीभगत से कीमती लोहे और अन्य सामग्रियों को पिकअप वैन से निजी मिल में पहुंचा दिया गया। सूचना मिलने पर गया सीआईबी और डेहरी आरपीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की।
डेहरी (रोहतास), एक संवाददाता। बिहार में रेलवे की संपत्ति को निजी हाथों में बेचने के कथित खेल का पर्दाफाश किया गया है। आरपीएफ और गया सीआईबी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने टीआरडी विभाग के सेक्शन इंजीनियर अमित कुमार समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से करीब 10 लाख रुपये मूल्य की रेलवे की संपत्ति और एक पिकअप वैन बरामद की गई है।
इनके ऊपर आरोप है कि रफीगंज से बिक्रमगंज स्टोर भेजी जाने वाली रेलवे सामग्री को रास्ते में ही रोहतास जिले के आयरकोठा थाना क्षेत्र के मौडीहां गांव स्थित एक निजी मिल में उतारकर बेचने की तैयारी थी। गुप्त सूचना मिलने पर आरपीएफ और सीआईबी ने टीम बनाकर मौके पर पहुंच गई। बेचने के लिए जैसे पिकअप वैन पहुंचा कि टीम ऐक्शन में गई और बारी बारी से सभी को दबोच लिया।
जानकारी के अनुसार, विभागीय कागजात में रेलवे सामग्री को रफीगंज से बिक्रमगंज स्टोर भेजने की प्रक्रिया दिखाई गई थी। लेकिन आरोप है कि सेक्शन इंजीनियर की मिलीभगत से कीमती लोहे और अन्य सामग्रियों को पिकअप वैन से निजी मिल में पहुंचा दिया गया। बुधवार की रात इसकी सूचना मिलने पर गया सीआईबी और डेहरी आरपीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। संदिग्ध वाहनों का पीछा करते हुए टीम दाउदनगर और नासरीगंज के रास्ते मौडीहां गांव पहुंची। वहां मंटू उपाध्याय की मिल में रेलवे की सामग्री उतारी जा चुकी थी।
छापेमारी के दौरान मिल संचालक मंटू उपाध्याय फरार हो गया, जबकि उसके पिता सुरेंद्र उपाध्याय समेत पांच अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में रेलकर्मी की संलिप्तता सामने आने पर सेक्शन इंजीनियर अमित कुमार को भी गिरफ्तार कर डेहरी आरपीएफ पोस्ट लाया गया। आरपीएफ इंस्पेक्टर आरके कच्छवाहा ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें