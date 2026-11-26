सेक्शन इंजीनियर की मिलीभगत से कीमती लोहे और अन्य सामग्रियों को पिकअप वैन से निजी मिल में पहुंचा दिया गया। सूचना मिलने पर गया सीआईबी और डेहरी आरपीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की।

डेहरी (रोहतास), एक संवाददाता। बिहार में रेलवे की संपत्ति को निजी हाथों में बेचने के कथित खेल का पर्दाफाश किया गया है। आरपीएफ और गया सीआईबी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने टीआरडी विभाग के सेक्शन इंजीनियर अमित कुमार समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से करीब 10 लाख रुपये मूल्य की रेलवे की संपत्ति और एक पिकअप वैन बरामद की गई है।

इनके ऊपर आरोप है कि रफीगंज से बिक्रमगंज स्टोर भेजी जाने वाली रेलवे सामग्री को रास्ते में ही रोहतास जिले के आयरकोठा थाना क्षेत्र के मौडीहां गांव स्थित एक निजी मिल में उतारकर बेचने की तैयारी थी। गुप्त सूचना मिलने पर आरपीएफ और सीआईबी ने टीम बनाकर मौके पर पहुंच गई। बेचने के लिए जैसे पिकअप वैन पहुंचा कि टीम ऐक्शन में गई और बारी बारी से सभी को दबोच लिया।

जानकारी के अनुसार, विभागीय कागजात में रेलवे सामग्री को रफीगंज से बिक्रमगंज स्टोर भेजने की प्रक्रिया दिखाई गई थी। लेकिन आरोप है कि सेक्शन इंजीनियर की मिलीभगत से कीमती लोहे और अन्य सामग्रियों को पिकअप वैन से निजी मिल में पहुंचा दिया गया। बुधवार की रात इसकी सूचना मिलने पर गया सीआईबी और डेहरी आरपीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। संदिग्ध वाहनों का पीछा करते हुए टीम दाउदनगर और नासरीगंज के रास्ते मौडीहां गांव पहुंची। वहां मंटू उपाध्याय की मिल में रेलवे की सामग्री उतारी जा चुकी थी।