रेलवे के अफसर की ट्रेन से कटकर मौत, सोनपुर में हादसा; परिवार में मचा कोहराम
बिहार में एक रेल अफसर की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। सोनपुर स्टेशन के प्लेटफार्म चार पर हादसा हुआ। मृतक विजय कुमार सिंह(43) मुजफ्फरपुर के सकरा निवासी थे और डिप्टी चीफ कंट्रोलर के पद पर तैनात थे। शुक्रवार की शाम जोगबनी- दानापुर इंटरसिटी पर चढ़ने के दौरान वह गिर गये। विजय कुमार सिंह पटना में अनीसाबाद के शिवपुरी स्थित आनंद द्वारिका हेरिटेज अपार्टमेंट में रहते थे।
विजय कुमार सिंह ड्यूटी के बाद पटना आने के लिए ट्रेन पर सवार हो रहे थे, तभी हादसा हुआ। वह सोनपुर रेल मंडल कार्यालय के परिचालन विभाग के कंट्रोल कार्यालय में डिप्टी चीफ कंट्रोलर के पद पर पदस्थापित थे। विजय सकरा थाने के दुबहा निवासी स्व. राजदेव सिंह के पुत्र थे। घटना की सूचना मिलते ही शव को देखने और उसकी पहचान करने के लिए दर्जनों लोग एकत्र हो गए।
शव की पहचान होते ही मचा कोहराम
शव की पहचान होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही डीआरएम, सीनियर डीओएम, डीओएम समेत अनेक वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। जीआरपी थानाध्यक्ष मंजू देवी ने बताया कि विजय कुमार सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया गया। सूचना पर जीआरपी पोस्ट पर पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। इससे वहां सब की आंखें नम हो गईं।
आधा दर्जन ट्रेनें रहीं विलंब
मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद से आने वाली आधा दर्जन से अधिक नियमित व स्पेशल ट्रेनें काफी विलंब से शुक्रवार को मुजफ्फरपुर पहुंचीं। इनमें लोकमान्य तिलक टर्मिनल-रक्सौल स्पेशल और चर्लपल्ली-मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन अनिश्चितकालीन विलंब से चल रही है। इन दोनों ट्रेनों के शुक्रवार की बजाय शनिवार तड़के पहुंचने की संभावना है। इधर, 04653 न्यू जलपाईगुड़ी-अमृतसर सुपरफास्ट स्पेशल दोपहर 3.05 के बदले शाम 6.03 बजे मुजफ्फरपुर पहुंची। वहीं, 04651 जयनगर-अमृतसर स्पेशल सुबह 8.20 बजे के बदले दोपहर 2.05 बजे पौन छह घंटे की देरी से आयी। इसके अलावा 05060 लखनऊ-कोलकाता स्पेशल 6.12 घंटे, 04450 दरभंगा फेस्टिवल स्पेशल 7.46 घंटे, 12554 वैशाली एक्सप्रेस 1.49 घंटे की देरी से पहुंची।