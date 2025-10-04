रेलवे के अफसर की ट्रेन से कटकर मौत, सोनपुर में हादसा; परिवार में मचा कोहराम

विजय कुमार सिंह ड्यूटी के बाद पटना आने के लिए ट्रेन पर सवार हो रहे थे, तभी हादसा हुआ। वह सोनपुर रेल मंडल कार्यालय के परिचालन विभाग के कंट्रोल कार्यालय में डिप्टी चीफ कंट्रोलर के पद पर पदस्थापित थे। वि

बिहार में एक रेल अफसर की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। सोनपुर स्टेशन के प्लेटफार्म चार पर हादसा हुआ। मृतक विजय कुमार सिंह(43) मुजफ्फरपुर के सकरा निवासी थे और डिप्टी चीफ कंट्रोलर के पद पर तैनात थे। शुक्रवार की शाम जोगबनी- दानापुर इंटरसिटी पर चढ़ने के दौरान वह गिर गये। विजय कुमार सिंह पटना में अनीसाबाद के शिवपुरी स्थित आनंद द्वारिका हेरिटेज अपार्टमेंट में रहते थे।

विजय कुमार सिंह ड्यूटी के बाद पटना आने के लिए ट्रेन पर सवार हो रहे थे, तभी हादसा हुआ। वह सोनपुर रेल मंडल कार्यालय के परिचालन विभाग के कंट्रोल कार्यालय में डिप्टी चीफ कंट्रोलर के पद पर पदस्थापित थे। विजय सकरा थाने के दुबहा निवासी स्व. राजदेव सिंह के पुत्र थे। घटना की सूचना मिलते ही शव को देखने और उसकी पहचान करने के लिए दर्जनों लोग एकत्र हो गए।

शव की पहचान होते ही मचा कोहराम शव की पहचान होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही डीआरएम, सीनियर डीओएम, डीओएम समेत अनेक वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। जीआरपी थानाध्यक्ष मंजू देवी ने बताया कि विजय कुमार सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया गया। सूचना पर जीआरपी पोस्ट पर पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। इससे वहां सब की आंखें नम हो गईं।