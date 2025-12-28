गुड न्यूज! बिहार के यह 4 स्टेशन बनेंगे मेगा कोचिंग टर्मिनल, दोगुनी ट्रेनें चलेंगी

संक्षेप: रेल मंत्रालय की ओर से जारी रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान में कहा गया है कि यह व्यवस्था उपनगरीय और गैर-उपनगरीय दोनों प्रकार के यातायात के लिए होगी। 48 प्रमुख शहरों की एक व्यापक योजना विचाराधीन है, जिनमें पूर्व मध्य रेल के पटना, गया, डीडीयू, मुजफ्फरपुर व दरभंगा शहर शामिल हैं।

मुजफ्फरपुर सहित बिहार के चार बड़े स्टेशनों को मेगा कोचिंग टर्मिनल बनेंगे। यात्रियों की संख्या में निरंतर वृद्धि को देखते हुए रेलवे ने इसकी योजना बनाई है। मुजफ्फरपुर के अलावा दरभंगा, पटना और गयाजी जंक्शन को भी पांच वर्षों में मेगा कोचिंग टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा। इन शहरों में ट्रेनों की संचालन क्षमता दोगुनी होने की संभावना जताई गई है। कोचिंग टर्मिनलों के विस्तार से यात्रियों की बढ़ती मांग पूरी करने में रेलवे सक्षम हो सकेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी। भीड़भाड़ कम करने और राष्ट्रव्यापी संपर्क सुविधा में सुधार आएगा। रेल मंत्रालय की ओर से जारी रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान में कहा गया है कि यह व्यवस्था उपनगरीय और गैर-उपनगरीय दोनों प्रकार के यातायात के लिए होगी। 48 प्रमुख शहरों की एक व्यापक योजना विचाराधीन है, जिनमें पूर्व मध्य रेल के पटना, गया, डीडीयू, मुजफ्फरपुर व दरभंगा शहर शामिल हैं।

इस योजना में निर्धारित समय सीमा के भीतर ट्रेनों की संचालन क्षमता दोगुना करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नियोजित, प्रस्तावित या पहले से स्वीकृत कार्यों को शामिल किया जाएगा। इसकी जानकारी पूमरे के सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है।

मुजफ्फरपुर व दरभंगा में सौंदर्यीकरण कार्य जारी रेल मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि मुजफ्फरपुर व दरभंगा स्टेशनों पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यात्रियों की सुविधा, सुगमता व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसके सौंदर्यीकरण कार्य किए जा रहे हैं। स्टेशन भवन, प्रवेश व निकास द्वार, फुटओवर ब्रिज, कॉनकोर्स, प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग, दिव्यांग सुविधाओं, प्रकाश व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, पेयजल आदि से जुड़े विकास कार्य प्रगति पर है।

पांच साल में बढ़ाई जाएगी ट्रेनों की संचालन क्षमता यात्रियों की दिन प्रतिदिन बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने अगले पांच वर्षों में प्रमुख शहरों से नई ट्रेनों की संचालन क्षमता को दोगुना करने की तैयारी की है। आगामी वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर वर्तमान में उपलब्ध बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। वर्ष 2030 तक संचालन क्षमता को दोगुना करने के लिए रेलवे प्रयासरत है। इसी को लेकर कोचिंग टर्मिनल का विस्तार हो रहा है।