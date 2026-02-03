बिहार को सिर्फ बुलेट ट्रेन ही नहीं 10 हजार करोड़ की भी सौगात, बोले बोले अश्विनी वैष्णव
वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी के बीच बुलेट ट्रेन चलेगी। इस मार्ग को वाराणसी से दिल्ली से भी जोड़ा जाना है। इसी कारण सिलीगुड़ी से पटना, वाराणसी होते हुए दिल्ली तक बुलेट ट्रेन की सुविधा लोगों को मिलेगी। इसके लिए एलिवेटेड रेल लाइन बनाया जाएगा।
बिहार में रेलवे के विकास के लिए 10 हजार 379 करोड़ रुपये का आवंटन बजट में किया गया है। यह पिछले वित्तीय वर्ष से 300 करोड़ रुपये अधिक है। ये जानकारी सोमवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि बिहार को भी बुलेट ट्रेन की सौगात दी गई है। यह बिहार के लिए गेम चेंजर होगा। औद्योगिक क्षेत्र के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी के बीच बुलेट ट्रेन चलेगी। इस मार्ग को वाराणसी से दिल्ली से भी जोड़ा जाना है। इसी कारण सिलीगुड़ी से पटना, वाराणसी होते हुए दिल्ली तक बुलेट ट्रेन की सुविधा लोगों को मिलेगी। इसके लिए एलिवेटेड रेल लाइन बनाया जाएगा। इस पर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेंगी।
बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर सिलीगुड़ी से गुवाहाटी तक भी जाएगा। वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक की यात्रा 2 घंटे 55 मिनट में पूरी की जा सकेगी। दिल्ली-वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर के माध्यम से यात्रा लगभग 3 घंटे 50 मिनट में पूरी होगी। बजट 2026-27 के लिए बिहार में रेल परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए रिकार्ड बजट आवंटन किया गया है। बिहार में 1 लाख 9 हजार 158 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जिसकी मंजूरी मिली है। बिहार में परियोजनाओं पर जो कार्य चल रहा, उसमें तेजी आएगी।
बिहार में मलेशिया के नेटवर्क के बराबर रेल लाइन बनी
रेल मंत्री ने कहा कि बिहार में 3287 करोड़ की लागत से 98 अमृत भारत स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य चल रहा है। इनमें से थावे और पीरपैंती स्टेशन का पुनर्विकास का कार्य पूरा हो चुका है। बिहार में 2014 से 2000 किलोमीटर नई लाइन का निर्माण किया जा चुका है। जो लगभग मलेशिया के कुल रेल नेटवर्क के बराबर है। बिहार में 2014 से 3330 किलोमीटर ट्रैक का विद्युतीकरण किया जा चुका है। जिसके बाद बिहार में रेलवा का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है।