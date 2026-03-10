मोइनुल हक स्टेडियम से राजेन्द्र नगर टर्मिनल के बीच टनल खुदाई का रास्ता साफ, दौड़ेगी पटना मेट्रो
पटना मेट्रो (Patna Metro) कॉरिडोर-टू में मोइनुल हक स्टेडियम से राजेन्द्र नगर टर्मिनल के बीच 12 मार्च से फिर से खुदाई शुरू होगी। इसके लिए रेलवे ने पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (पीएमआरसी) को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है। मोइनुल हक स्टेडियम से खुदाई शुरू हुई थी, लेकिन, राजेन्द्र नगर टर्मिनल के पहले रेलवे पटरी के समीप टनल तैयार करने के बाद रेलवे से एनओसी नहीं मिलने के कारण दिसंबर 2025 में ही निर्माण कार्य को रोक दिया गया था। इस कारण टनल तैयार होने में विलंब होगा।
जानकारी के अनुसार मोइनुल हक स्टेडियम से राजेन्द्र नगर टर्मिनल होते हुए मलाही पकड़ी स्टेशन के पहले तक लगभग 1800 मीटर में टनल तैयार होना है। इसमें मोइनुल हक स्टेडियम से राजेन्द्र नगर टर्मिनल तक लगभग 800 मीटर में टनल तैयार किया जाएगा। इस बाबत पटना मेट्रो ने दो टनल बोरिंग मशीन से खुदाई का कार्य प्रारंभ कर दिया था। रेलवे से एनओसी नहीं मिलने से कार्य रोक दिया गया था।
राजेंद्र नगर टर्मिनल के नीचे टनल बनाना है
मोइनुल हक स्टेडियम से टनल तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया गया था। यह टनल पटन-हावड़ा मेन लाइन के नीचे और राजेन्द्र नगर टर्मिनल के नीचे से पार करते हुए कंकड़बाग ओल्ड बाईपास के नीचे निर्माणाधीन राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन तक जाएगा। हालांकि रेलवे के द्वारा भी राजेंद्र नगर स्टेशन को विकसित करने की योजना है। इसी कारण टनल का एलाइनमेंट क्या होगा और टर्मिनल को विकसित करने पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं, इसको लेकर मंथन करने के बाद रेलवे द्वारा एनओसी दिया गया।
हालांकि राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन का सीधा जुड़ाव राजेंद्र नगर टर्मिनल से भी होना है। कॉरिडोर-टू में सबसे पहले मोइनुल हक स्टेडियम से पटना विश्वविद्यालय के बीच 1480 मीटर में टनल तैयार हुआ था। वहीं गांधी मैदान से आकाशवाणी होते हुए पटना जंक्शन तक 1450 मीटर में टनल तैयार कर लिया गया है। एपीआरओ, पीएमआरसीएल अर्चना कुमारी ने कहा कि राजेंद्र नगर टर्मिनल के नीचे से टनल खुदाई के लिए रेलवे से मंजूरी मिल गई है। जल्द ही खुदाई का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।