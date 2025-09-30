पटना, भागलपुर में रेल रिंग नेटवर्क, जंक्शन पर नया टर्मिनल; बिहार में रेलवे का प्लान

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि रेल सुविधाओं को और मजबूत बनाने के लिए पटना जंक्शन पर नया टर्मिनल, फतुहा में मेगा कोचिंग टर्मिनल और झाझा-डीडीयू के बीच तीसरी व चौथी लाइन के निर्माण की तैयारी है। 492 करोड़ से नवादा-पावापुरी नई रेललाइन बनेगी

पमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पटना के साथ भागलपुर को भी रेल रिंग नेटवर्क से जोड़ने का काम जल्द शुरू होगा। पटना में फतुहा, हाजीपुर, सोनपुर, दानापुर होते हुए फतुहा तक रिंग नेटवर्क बनेगा। भागलपुर में कहलगांव, नौवगछिया, खगड़िया, मुंगेर, बरौनी, सुल्तानगंज होते हुए भागलपुर तक रेल रिंग नेटवर्क बनाने की योजना है। कहा कि बिहार से चलनेवाले तीन अमृत भारत ट्रेनों के अलावा चार पैसेंजर ट्रेनों के उद्घाटन समारोह के दौरान सोमवार को पटना जं. पर आयोजित समारोह के दौरान उन्होंने यह जानकारी दी। समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेलमंत्री अश्वनी वैष्णव भी शामिल हुए।

जंक्शन पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, सांसद रविशंकर प्रसाद, विवेक ठाकुर, कौशलेंद्र कुमार ने हरी झंडी दिखा चार पैसेंजर ट्रेनों को रवाना किया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि रेल सुविधाओं को और मजबूत बनाने के लिए पटना जंक्शन पर नया टर्मिनल, फतुहा में मेगा कोचिंग टर्मिनल और झाझा-डीडीयू के बीच तीसरी व चौथी लाइन के निर्माण की तैयारी है। बख्तियारपुर-राजगीर रेलखंड के दोहरीकरण व सुल्तानगंज-कटोरिया नई लाइन परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। मुजफ्फरपुर-चर्लपल्ली, दरभंगा-मदार व छपरा-आनंद विहार अमृत भारत की सौगात मिलने से दक्षिण भारत और दिल्ली की यात्रा सुगम हो जाएगी।

