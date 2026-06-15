ट्रेन के पत्थबाजों की खैर नहीं; रेल मित्र रखेंगे निगरानी, वंदे भारत पर हमले के बाद 140 गांवों की मैपिंग

मैपिंग में पत्थरबाजी की घटना होने वाले सेक्शन को शामिल किया गया है। साथ ही पत्थरबाजी की घटनाएं रोकने के लिए रेलवे ने स्थानीय लोगों को रेल मित्र के रूप में जोड़ना शुरू किया है।

Bihar Raiway News: वंदे भारत एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनों पर पत्थरबाजी पर विराम लगाने के लिए रेलवे ने खास और ठोस प्लान तैयार किया है। रेलवे ने ट्रेनों पर पत्थर फेंकने वालों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है। यात्रियों और ट्रेन के क्रू की सुरक्षा को संवेदनशील इलाकों में पत्थरबाजी रोकने के लिए व्यापक योजना बनाई जा रही है। इसके तहत पूर्व मध्य रेल क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के किनारे बसे 140 गांवों की आरपीएफ की मदद से मैपिंग कराई गई है।

मैपिंग में पत्थरबाजी की घटना होने वाले सेक्शन को शामिल किया गया है। साथ ही पत्थरबाजी की घटनाएं रोकने के लिए रेलवे ने स्थानीय लोगों को रेल मित्र के रूप में जोड़ना शुरू किया है। इस अभियान के तहत अब तक 856 रेल मित्र बनाए जा चुके हैं, जो ट्रैक के आसपास निगरानी रखने के साथ संदिग्ध गतिविधियों की सूचना रेल प्रशासन को दे रहे हैं।

आरपीएफ ने तैयार किया 96 हिस्ट्रीशीटरों का डाटा आरपीएफ ने समस्तीपुर और सोनपुर मंडल के उन 96 हिस्ट्रीशीटरों का डाटा तैयार किया है, जो पहले पत्थरबाजी की घटना में शामिल रहे हैं। रेल मित्र को उनकी सूची सौंप दी गई है, ताकि वे उनकी गतिविधियों पर नजर रख सकें। इसके अलावा संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। इससे पत्थरबाजों की पहचान कर त्वरित कार्रवाई हो सकेगी। रेलवे के एक अधिकारी का कहना है कि ट्रेन पर पत्थर फेंकने से रेल संपत्ति को नुकसान के साथ-साथ यात्रियों की जान को जोखिम में डालता है। इसलिए इस अभियान का मूल मंत्र है ‘सुरक्षित रेल और सुरक्षित सफर’। रेलवे ने आम जनता से अपील की है कि वे इस मुहिम में सहयोग करें और पत्थरबाजी रोकने में रेल प्रशासन की मदद करें।

वंदेभारत एक्सप्रेस सबसे अधिक निशाने पर नरकटियागंज से लेकर मुजफ्फरपुर और फिर हाजीपुर रेल सेक्शन पत्थरबाजी की घटना को लेकर अति संवेदनशील हो गया है। नरकटियागंज से कपरपुरा और मुजफ्फरपुर से रामदयालु के बीच इस वर्ष अब तक दो दर्जन पत्थरबाजी की घटनाएं हो चुकी है। आरपीएफ ने एक-दो मामलों को छोड़ सभी में गिरफ्तारी की है। फिर भी इस सेक्शन में पत्थरबाजी नहीं रुक रही है। खासकर गोरखपुर-पटालिपुत्र-गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस पत्थरबाजों के निशाने पर है।