कॉमेडियन यश माहेश्वरी की तलाश में पटना पुलिस जुटी हुई है। पटना साइबर पुलिस की टीमों ने उसकी तलाश में जयपुर और दिल्ली स्थित संभावित ठिकानों पर छापेमारी की।

पटना, वरीय संवाददाता। छठ पूजा के दौरान बिहार की महिलाओं के सिंदूर लगाने की परंपरा पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले स्टैंडअप कॉमेडियन यश माहेश्वरी की तलाश में पटना पुलिस जुटी हुई है। पटना साइबर पुलिस की टीमों ने उसकी तलाश में जयपुर और दिल्ली स्थित संभावित ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन वह दोनों शहरों में नहीं मिला। बिहार पुलिस उसे गिरफ्तार करके पटना लाने की तैयारी कर रही है।

घटना के बाद से ही उसका मोबाइल फोन बंद है। उसके परिजनों ने भी उसके ठिकाने की जानकारी होने से इनकार किया है। ऐसे में पुलिस तकनीकी अनुसंधान के जरिए उसकी लोकेशन का पता लगाने में जुटी है। साथ ही उसके सोशल मीडिया ग्रुप पर भी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस उसे पटना लाने की तैयारी कर रही है।

यश माहेश्वरी राजस्थान के जयपुर का रहने वाला है। कुछ वर्षों से वह दिल्ली में रहकर दिल्ली-एनसीआर में स्टैंडअप कॉमेडी शो कर रहा है। इसी आधार पर पटना साइबर पुलिस की अलग-अलग टीमें जयपुर और दिल्ली भेजी गई हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, छापेमारी के दौरान वह दोनों शहरों में नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने यश के परिजनों से ठिकाने की जानकारी मांगी। पूछताछ के दौरान परिजनों ने उसके वर्तमान ठिकाने की जानकारी होने से इनकार किया। अब पुलिस तकनीकी अनुसंधान के जरिए उसकी लोकेशन का पता लगाने में जुटी है। इसके लिए अलग-अलग संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है।

सोशल मीडिया पर भी विरोध इस घटना को लेकर सामाजिक और राजनीतिक संगठनों में नाराजगी है। सोशल मीडिया पर भी यश महेश्वरी का विरोध किया जा रहा है।

पटना से दिल्ली तक एफआईआर दर्ज वीडियो वायरल होने के बाद काफी हंगामा मच गया था। बिहार की महिलाओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पटना साइबर थाने में यश माहेश्वरी के खिलाफ आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। भाजपा महिला मोर्चा ने भी उसके खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दी है। गांधी मैदान समेत अन्य थानों में भी शिकायतें मिल रही हैं। कॉमेडियन के खिलाफ दक्षिण दिल्ली के साकेत थाने में भी प्राथमिकी दर्ज की गई है।