ग्रामीण विभाग के एक और इंजीनियर के ठिकानों पर रेड, पटना से गया तक निगरानी का छापा

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने ग्रामीण कार्य विभाग के मोकामा अवर प्रमंडल में तैनात सहायक अभियंता नागेंद्र कुमार पर प्रत्यानुपातिक धनार्जन का मामला (71/25) दर्ज किया है। इसके साथ ही देर शाम उनके पटना और गया जी स्थित तीन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी भी शुरू हो गयी है। निगरानी ब्यूरो से मिली जानकारी के मुताबिक यह छापेमारी पटना के उत्तरी श्रीकृष्णापुरी स्थित किराए के फ्लैट, मोकामा स्थित उनके कार्यालय और गयाजी जिला अंतर्गत चंदौती थाना के कुजाप गांव में हो रही है।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में तीन अलग-अलग टीम उनके ठिकानों की जांच कर रही है। सहायक अभियंता के विरुद्ध 125.69 फीसदी आय से अधिक संपत्ति होने का मामला दर्ज हुआ है। जांच देर रात तक चलने की संभावना है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से मिली जानकारी के मुताबिक सहायक अभियंता के विरुद्ध लगभग 73.32 लाख रुपये प्रत्यानुपातिक धनार्जन का मामला दर्ज हुआ है। यह उनकी कुल ज्ञात आय से लगभग 125 फीसदी अधिक है। अनुसंधान के दौरान निगरानी ब्यूरो ने विशेष न्यायालय से वारंट लेकर तीन ठिकानों पर जांच शुरू की है।