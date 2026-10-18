पटना में डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स आउटलेट पर रेड; कई खराब पिज्जा मिले, 7 दिनों का अल्टीमेटम
डोमिनोज में लगभग 32 हजार रुपये की 160 खरीब पिज्जा स्क्रीन को नष्ट किया गया। डोमिनोज में ड्रेनेज सिस्टम, कटिंग बोर्ड और शेल्फ की साफ-सफाई में कमियां पाई गई हैं। डीप फ्रीजप में तापमान की निगरानी से संबंधित लॉग बुक तथा स्टोर में कच्चे माल का रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं था।
लोगों के बीच मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज का काफी क्रेज है। बिहार में दुर्गा पूजा की धूम के बीच पटना में मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज के आउटलेट पर जब रेड डाली गई तो यहां फूड सेफ्टी को लेकर कई खामियां पाई गई हैं। दोनों को ही अब सुधार के लिए अल्टीमेट दिया गया है। दरअसल खाद्य संरक्षा के तहत शनिवार को मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज के कई आउटलेट निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण कदमकुआं एवं लोहियानगर कंकड़बाग स्थइत डोमिनोज और ईस्ट गांधी मैदान स्थित मैकडॉनल्ड्स फैमिली रेस्टोरेंट के भंडार गृह में किया गया।
डोमिनोज में लगभग 32 हजार रुपये की 160 खरीब पिज्जा स्क्रीन को नष्ट किया गया। डोमिनोज में ड्रेनेज सिस्टम, कटिंग बोर्ड और शेल्फ की साफ-सफाई में कमियां पाई गई हैं। डीप फ्रीजप में तापमान की निगरानी से संबंधित लॉग बुक तथा स्टोर में कच्चे माल का रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं था। लोहियानगर कंकड़बाग स्थित डोमिनोज में 110 खराब पिज्जा स्क्रीन पाए गए। जबकि ओझा प्लाजा कदमकुआं स्थित डोमिनोज में 50 पिज्जा स्क्रीन खराब पाए गए, जिसे मौके पर ही नष्ट किया गया।
स्वास्थ्य विभाग के खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर यह छापेमारी की जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को छापेमारी की गई थी। डोमिनोज के अलावा मैकडॉनल्ड्स फैमिली रेस्टोरेंट के भंडार गृह का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई तो संतोषप्रद था, लेकिन कचरे का डिब्बा खुला पाया गया। मुख्य दरवाजे पर कीट नियंत्रण के लिए एंटी सेप्टिक डोरमैट नहीं था। इसके साथ मस्टर्ड सॉस का एक नमूना भीं संग्रहित किया गया। प्रतिष्ठान संचालक को सात दिनों भीतर स्वच्छता संबधित कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया है।