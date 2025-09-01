Rahul Tejaswi mentally bankrupt after the elections no public attention Jitan Manjhi attacks Mahagathbandhan राहुल-तेजस्वी मानसिक दिवालिया, चुनाव बाद कोई नहीं पूछेगा; जीतन मांझी का महागठबंधन पर हमला, Bihar Hindi News - Hindustan
Rahul Tejaswi mentally bankrupt after the elections no public attention Jitan Manjhi attacks Mahagathbandhan

राहुल-तेजस्वी मानसिक दिवालिया, चुनाव बाद कोई नहीं पूछेगा; जीतन मांझी का महागठबंधन पर हमला

जीतनराम मांझी ने का कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद कोई नहीं पूछेगा

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 11:12 AM
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चल रही वोटर अधिकार यात्रा का पटना में समापन है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने उनपर प्रहार किया है। कहा कि राहुल-तेजस्वी जिस यात्रा पर निकले हैं, वह निरर्थक है। दोनों मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। दोनों को 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद कोई नहीं पूछेगा। मांझी ने राहुल-तेजस्वी के मंच से प्रधानमंत्री के बारे में कहे गए अपशब्दों की भी ओलचना की। साथ ही प्रशांत किशोर की पार्टी को भी हवा-हवाई बताया।

जीतनराम मांझी रविवार को टाउन हॉल में हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा की जनसमर्थन सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मंच से ऐलान किया कि उनकी पार्टी के 20 से 30 सदस्य अगर विधानसभा पहुंच जाते हैं तो वह गरीबों की आवाज को वहां और ज्यादा बुलंद कर सकेंगे। लोगों से अपील की कि चुनाव में लालच और दारू को छोड़कर खुद के और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें।

मांझी ने यह घोषणा की है कि अगर उनकी पार्टी के ज्यादा विधायक बनते हैं तो वह राज्य में मौजूद 13 लाख भूमिहीन लोगों को घर और खेती के लिए सवा-सवा एकड़ भूमि दिलाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने प्रति पांच व्यक्ति पर एक ट्रैक्टर भी दिलाने की घोषणा की। पूर्व मुख्यमंत्री ने मतदाता पुनरीक्षण कार्य को सही बताया। कहा कि हार के डर से महागठबंधन के नेता लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं।

ये चेहरे थे मौजूद

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के साथ मंच पर सिकंदरा के विधायक प्रफुल्ल मांझी, हम सेक्युलर के राष्ट्रीय सचिव निलेश सिंह, महादलित आयोग के सदस्य मुकेश मांझी, प्रदेश पार्टी के प्रधान महासचिव सह भागलपुर प्रभारी अविनाश सिंह, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हाशमी मौजूद थे। इसके अलावा कार्यक्रम के आयोजन में हम के जिलाध्यक्ष अशोक रजक, महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष डॉ. श्रावणी सिन्हा ने भूमिका निभाई।

