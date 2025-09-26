Rahul Tejashwi clash with Left over grand alliance manifesto for Bandopadhyay Committee report महागठबंधन के संकल्प पत्र पर राहुल-तेजस्वी का लेफ्ट से मतभेद, बंदोपध्याय समिति की रिपोर्ट पर ठनी, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsRahul Tejashwi clash with Left over grand alliance manifesto for Bandopadhyay Committee report

महागठबंधन के संकल्प पत्र पर राहुल-तेजस्वी का लेफ्ट से मतभेद, बंदोपध्याय समिति की रिपोर्ट पर ठनी

बिहार महागठबंधन में विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में अपने-अपने वादे शामिल करने को लेकर घटक दलों के बीच मतभेद हैं। माले समेत वाम दल भूमि सुधार पर पूर्व में आई बंदोपाध्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने का वादा करना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस पर सहमत नहीं हैं।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाFri, 26 Sep 2025 01:18 PM
share Share
Follow Us on
महागठबंधन के संकल्प पत्र पर राहुल-तेजस्वी का लेफ्ट से मतभेद, बंदोपध्याय समिति की रिपोर्ट पर ठनी

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन के साझा चुनावी घोषणा पत्र के वादों पर घटक दलों के बीच मतभेद सामने आया है। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की वाम दलों से ठन गई है। सूत्रों के अनुसार सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई माले, ये तीनों लेफ्ट पार्टियां महागठबंधन के संकल्प पत्र में बंदोपाध्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने का वादा करना चाहती हैं। मगर आरजेडी और कांग्रेस इससे बचना चाह रही हैं।

सूत्रों के अनुसार बिहार चुनाव के लिए बनाई गई महागठबंधन की घोषणा पत्र समिति में कई मुद्दों पर मतभेद है। सबसे बड़ा मतभेद जमीन संबंधी रिपोर्ट लागू करने का है। बंदोपाध्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के वादे पर घोषणा पत्र समिति में एक राय नहीं बन पाई है। अब तेजस्वी यादव की अध्यक्षता वाली को-ऑर्डिनेशन कमिटी में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:ईबीसी के बाद महिलाओं से वादे करेगा महागठबंधन, प्रियंका जारी करेंगी दूसरा संकल्प

क्या है बंदोपाध्याय समिति की रिपोर्ट?

साल 2006 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में भूमि सुधार के लिए डी बंदोपाध्याय की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। 2008 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इसमें बटाईदारों के लिए अलग कानून बनाने, सरकार के पास पड़ी अतिरिक्त जमीनों को भूमिहीन गरीबों में बांटने, लैंड सीलिंग के जरिए एक परिवार के पास रखी जा सकने वाली भूमि की अधिकतम सीमा तय करने और कॉर्पोरेट संस्थानों को सीधे खेती करने से रोकने जैसी सिफारिशें की गई थीं।

(हिन्दुस्तान अखबार के इनपुट के साथ)

ये भी पढ़ें:SC-ST जैसा EBC कानून, निकायों में 30% आरक्षण; महागठबंधन का पहला संकल्प जारी

लेफ्ट पार्टियों का कहना है कि नीतीश सरकार ने बंदोपाध्याय समिति की रिपोर्ट पर अमल नहीं किया। वाम दलों की ओर से बीते सालों में कई बार विधानसभा और अन्य मंचों पर विरोध जताकर इन सिफारिशों को लागू करने की मांग की गई। अब ये पार्टियां महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में इन सिफारिशों को लागू करने का वादा करना चाहती हैं, मगर कांग्रेस और आरजेडी इस पर राजी नहीं है।