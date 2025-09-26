महागठबंधन के संकल्प पत्र पर राहुल-तेजस्वी का लेफ्ट से मतभेद, बंदोपध्याय समिति की रिपोर्ट पर ठनी

बिहार महागठबंधन में विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में अपने-अपने वादे शामिल करने को लेकर घटक दलों के बीच मतभेद हैं। माले समेत वाम दल भूमि सुधार पर पूर्व में आई बंदोपाध्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने का वादा करना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस पर सहमत नहीं हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन के साझा चुनावी घोषणा पत्र के वादों पर घटक दलों के बीच मतभेद सामने आया है। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की वाम दलों से ठन गई है। सूत्रों के अनुसार सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई माले, ये तीनों लेफ्ट पार्टियां महागठबंधन के संकल्प पत्र में बंदोपाध्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने का वादा करना चाहती हैं। मगर आरजेडी और कांग्रेस इससे बचना चाह रही हैं।

सूत्रों के अनुसार बिहार चुनाव के लिए बनाई गई महागठबंधन की घोषणा पत्र समिति में कई मुद्दों पर मतभेद है। सबसे बड़ा मतभेद जमीन संबंधी रिपोर्ट लागू करने का है। बंदोपाध्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के वादे पर घोषणा पत्र समिति में एक राय नहीं बन पाई है। अब तेजस्वी यादव की अध्यक्षता वाली को-ऑर्डिनेशन कमिटी में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

क्या है बंदोपाध्याय समिति की रिपोर्ट? साल 2006 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में भूमि सुधार के लिए डी बंदोपाध्याय की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। 2008 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इसमें बटाईदारों के लिए अलग कानून बनाने, सरकार के पास पड़ी अतिरिक्त जमीनों को भूमिहीन गरीबों में बांटने, लैंड सीलिंग के जरिए एक परिवार के पास रखी जा सकने वाली भूमि की अधिकतम सीमा तय करने और कॉर्पोरेट संस्थानों को सीधे खेती करने से रोकने जैसी सिफारिशें की गई थीं।

(हिन्दुस्तान अखबार के इनपुट के साथ)