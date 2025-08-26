रेवंत रेड्डी को बिहार बुलाने के लिए माफी मांगे राहुल-प्रियंका; धर्मेंद्र प्रधान ने 'घटिया DNA' वाली बात याद दिलाई

बिहार में जारी वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव के साथ तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के शामिल होने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उनके ‘बिहार का घटिया डीएनए’ वाली बात याद दिलाकर राहुल-प्रियंका ने मांफी मांगने को कहा है।

पटना दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को अपनी 'वोटर अधिकार यात्रा' में आमंत्रित करने के लिए बिहार के लोगों से माफी मांगने को कहा है। केंद्रीय मंत्री ने ये बात पटना में भाजपा युवा मोर्चा के बिहार यूथ कॉन्क्लेव में कही। आपको बता दें सुपौल में मतदाता अधितकार यात्रा में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ रेवंत रेड्डी भी शामिल हुए थे।

प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बिहार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा था कि बिहार का डीएनए घटिया है। यात्रा में उनके साथ मौजूद राजद नेता तेजस्वी यादव को भी माफी मांगनी चाहिए। रेड्डी ने कथित तौर पर यह टिप्पणी कुछ साल पहले की थी, जब उन्होंने कहा था कि उनके पूर्ववर्ती बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव का 'बिहारी डीएनए' है, जो 'तेलंगाना डीएनए' जैसा नहीं है।