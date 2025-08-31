वोटर अधिकार यात्रा में अब ‘गांधी-आंबेडकर मार्च’, पटना के किन-किन इलाकों से गुजरेंगे राहुल-तेजस्वी

Voter Adhikar Yatra: गांधी मैदान गेट नंबर एक से निकलकर एसपी वर्मा रोड, डाकबंगला चौराहा, आयकर गोलंबर होते हुए मार्च हाईकोर्ट स्थित अंबेडकर पार्क तक पहुंचेगा। अंबेडकर पार्क पहुंचकर सभा होगी।

मतदाता अधिकार यात्रा का समापन एक सितंबर को पटना में गांधी-आंबेडकर मार्च से होगा। गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति से हाईकोर्ट स्थित आंबेडकर पार्क तक होने वाले इस मार्च का नाम गांधी-आंबेडकर मार्च रखा गया है। कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में शनिवार को आयोजित प्रेसवार्ता में पार्टी महासचिव अविनाश पांडेय ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सोमवार सुबह 10.50 बजे मार्च शुरू होगा।

गांधी मैदान गेट नंबर एक से निकलकर एसपी वर्मा रोड, डाकबंगला चौराहा, आयकर गोलंबर होते हुए मार्च हाईकोर्ट स्थित अंबेडकर पार्क तक पहुंचेगा। अंबेडकर पार्क पहुंचकर सभा होगी। मार्च में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, दीपंकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, डी राजा, एम ए बेबी सहित गठबंधन के सभी दलों के नेता शामिल होंगे।