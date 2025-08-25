राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा में मुजफ्फरपुर के इस स्कूल में करेंगे रात्रि विश्राम, सुरक्षा व्यवस्था टाइट

सोमवार की सुबह बेरुआ पहुंचे सुरक्षा कर्मियों ने पूरे स्कूल परिसर और कब्जे में लेकर चप्पे चप्पे का निरीक्षण किया। लैंड माइन्स डिटेक्टर से लेकर अन्य सुरक्षा उपकरणों की मदद से उन्होंने राहुल के आने जाने के रास्तों से लेकर पूरे परिसर की तलाशी ली।

लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष और वरीय कांग्रेसी नेता राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर 27 अगस्त को मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। इस दौरान गायघाट के बेरुआ बुनियादी विद्यालय में उनका ठहराव स्थल बनाया गया है। इस ठहराव स्थल का उनकी सुरक्षा में तैनात विशेष सुरक्षा गार्डों ने सोमवार को जायजा लेना शुरू कर दिया है। सोमवार की सुबह बेरुआ पहुंचे सुरक्षा कर्मियों ने पूरे स्कूल परिसर और कब्जे में लेकर चप्पे चप्पे का निरीक्षण किया। लैंड माइन्स डिटेक्टर से लेकर अन्य सुरक्षा उपकरणों की मदद से उन्होंने राहुल के आने जाने के रास्तों से लेकर पूरे परिसर की तलाशी ली।

इधर जिला कांग्रेस की तरफ से भी ठहराव स्थल पर की जा रही तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। टेंट लगाने से लेकर अन्य सभी प्रबंधों को जिला कांग्रेस से जुड़े वरीय पार्टी पदाधिकारी और नेता अपनी देख रेख के करा रहे हैं। वहीं तैयारियों को लेकर पटना में भी एक बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें भाग लेने के लिए जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल सुबह में पटना पहुच गए हैं। जहां वे प्रदेश स्तरीय अधिकारियों के अलावा दिल्ली से आए राष्ट्रीय स्तर के पार्टी पदाधिकारियों को कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे।