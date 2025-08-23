रविवार को पूर्णिया में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा; इन रास्तों पर नो एंट्री, बदला रहेगा ट्रैफिक

रविवार को पूर्णिया में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा होगी। इस दौरान कई रास्तों पर वाहनों की नो एंट्री रहेगी। हालांकि आपातकालीन सेवाएँ जैसे एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन, पुलिस वाहन, अस्पताल जाने वाले वाहन आदि पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता एवं लोकसभा सांसद राहुल गांधी की रविवार को पूर्णिया में वोटर अधिकार यात्रा के मद्देनजर रूटों पर ट्रैफिक की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। यह बदलाव रविवार सुबह को पांच- छह घंटे प्रभावी रहेगा। कार्यक्रम के दौरान विधि-व्यवस्था एवं यातायात परिचालन को सुचारु बनाए रखने हेतु कुछ मार्गों पर समयानुसार वाहन परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। ट्रैफिक पुलिस की जारी एडवाइजरी के अनुसार पूर्णिया के महेंद्रपुर-चांदपुर सड़क तथा गुंडा चौक- बीरपुर सड़क पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन प्रातः 06:00 बजे से 09:00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

जीरो माइल से खुश्कीबाग होते हुए लाइन बाजार की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर सभी प्रकार के व्यावसायिक (मालवाहक) वाहनों का परिचालन को प्रातः 06:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक प्रतिबंधित रखा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 131 ए पर वाहनों का परिचालन पूर्णिया जिला सीमा के अंतर्गत प्रातः 06:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। बेलौरी चौक से कटिहार मोड़ की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन प्रातः 06:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक बंद रहेगा। फोर्ड कंपनी चौक से पंचमुखी मंदिर होते हुए लाइन बाजार की ओर जाने वाली सड़क पर वाहनों का परिचालन को प्रातः 07:00 बजे से 11:00 बजे तक अनुमति नहीं होगी।

पंचमुखी मंदिर से रामबाग होते हुए कसबा की ओर जाने वाली सड़क पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन प्रातः 07:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक अवरूद्ध रहेगा। कप्तान पुल से फातिमा नर्सिंग होम के सामने से रामबाग जाने वाली सड़क पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन प्रातः 07:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक बाधित रख जाएगा।

पूर्णिया से अररिया की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर कसबा से अररिया तक वाहनों का परिचालन प्रातः 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक, बिहार टॉकीज मोड़ से होप चौक की ओर जाने वाली सड़क पर वाहनों का परिचालन प्रातः 07:00 बजे से 11:00 बजे एवं लाइन बाजार से रजनी चौक की ओर जाने वाली सड़क पर व्यावसायिक वाहनों का परिचालन प्रातः 07:00 बजे से 11:00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। जीरो माइल से मरंगा जाने वाली बाइपास सड़क पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन पूर्ववत सुचारु रूप से जारी रहेगा। अन्य सभी मार्गों पर भी यातायात व्यवस्था यथावत सुचारु बनी रहेगी।