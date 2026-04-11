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आईपी गुप्ता के जलसे में गरजेंगे राहुल-तेजस्वी, आरक्षण की मांग पर जुटेगा जनसैलाब

Apr 11, 2026 01:02 pm ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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कल पटना के बापू सभागार में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी (IIP) के स्थापना दिवस पर विधायक आईपी गुप्ता के नेतृत्व में बड़ा 'जलसा' होने जा रहा है। इसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव शामिल होकर हुंकार भरेंगे। कार्यक्रम में आरक्षण की मांग और समाज के बच्चों को IAS-IPS बनाने के लिए…

आईपी गुप्ता के जलसे में गरजेंगे राहुल-तेजस्वी, आरक्षण की मांग पर जुटेगा जनसैलाब

Bihar News: राजधानी पटना का बापू सभागार कल यानी 12 अप्रैल को एक बड़े राजनीतिक जमावड़े का गवाह बनने जा रहा है। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी (आईआईपी) ने अपने स्थापना दिवस को भव्य रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस समारोह में महागठबंधन के शीर्ष नेताओं का जमावड़ा लगेगा, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्य रूप से शामिल होंगे।

स्थापना दिवस को 'पान सम्मान दिवस' के रूप में मनाएगी पार्टी

शुक्रवार को पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक आईपी गुप्ता ने कार्यक्रम की रूपरेखा साझा की। उन्होंने बताया कि पार्टी अपने स्थापना दिवस को 'पान सम्मान दिवस' के रूप में मना रही है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को उनका अधिकार और सम्मान दिलाना है। विशेष रूप से तांती तत्व समाज अपनी आरक्षण की मांग को लेकर इस मंच से एक बार फिर हुंकार भरेगा।

महाठबंधन के दिग्गजों का लगेगा तांता

इस कार्यक्रम को विपक्षी एकजुटता के शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। बापू सभागार में आयोजित होने वाले इस समारोह में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के अलावा भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य समेत महागठबंधन के कई अन्य कद्दावर नेता शिरकत करेंगे। नेताओं की मौजूदगी का उद्देश्य समाज के पिछड़े और अति-पिछड़े वर्गों को एकजुट करना और उनकी आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर बुलंद करना है।

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आईपी गुप्ता ने बताया कि आईआईपी केवल राजनीति ही नहीं, बल्कि समाज के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए भी इस मंच का उपयोग कर रही है। उन्होंने बताया कि समाज के बच्चों को आईएएस (IAS) और आईपीएस (IPS) बनाने के लिए पार्टी ने 'प्रेरणा आईएएस' और 'रहमानी एक्सीलेंस' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समझौता किया है।

देशभर से जुटेंगे अभिभावक

इस समारोह में केवल बिहार ही नहीं, बल्कि देश के विभिन्न राज्यों से बच्चों के अभिभावकों को आमंत्रित किया गया है। पार्टी के अनुसार, पहले वे विभिन्न जिलों का भ्रमण कर लोगों को आमंत्रित करते थे, लेकिन इस बार समाज के लोगों में इतना उत्साह है कि वे स्वयं अपने प्रयास से इस कार्यक्रम में शामिल होने पटना पहुँच रहे हैं। यह कार्यक्रम न केवल आईआईपी के लिए बल्कि आगामी चुनावी समीकरणों के लिहाज से भी महागठबंधन के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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