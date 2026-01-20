बिहार के कांग्रेस विधायकों से वन-टू-वन बात करेंगे राहुल गांधी, NDA कर रहा टूट का दावा

संक्षेप: बिहार में एनडीए नेताओं की ओर से कांग्रेस में टूट के दावे किए जा रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने सभी विधायकों को दिल्ली तलब किया है। शीर्ष नेतृत्व उनसे वन-टू-वन बात करके नाराजगी की वजह जानने की कोशिश करेगा।

बिहार में कांग्रेस समेत विपक्षी दल के विधायकों में टूट के दावों के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ऐक्टिव हो गए हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने अपने सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया है। 23 जनवरी को इंदिरा भवन स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आलाकमान के साथ उनकी बैठक होगी। इसमें राहुल गांधी के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राष्ट्रीय महासचवि केसी वेणुगोपाल भी रहेंगे। बिहार के सभी 6 विधायकों से राहुल समेत शीर्ष नेता वन-टू-वन मुलाकात करेंगे।

सूत्रों के अनुसार कांग्रेस आलाकमान द्वारा सभी विधायों से अलग-अलग बात कर उनकी नाराजगी की वजह जानने की कोशिश की जाएगी। दरअसल, बिहार में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) और जनता दल यूनाइटेड (JDU) की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के सभी 6 विधायक पाला बदल सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में पिछले दिनों सूत्रों के हवाले से दावा भी किया गया था कि कांग्रेस के विधायक जेडीयू की वरीय नेताओं के संपर्क में हैं।

बिहार में विधासनभा चुनाव खत्म हुए दो महीने का वक्त हो गया है, मगर अभी तक कांग्रेस में विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है। बताया जा रहा है कि पार्टी में गुटबाजी और कलह की वजह से नेता का चयन नहीं हो पाया है। वहीं, पार्टी के विधायक प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की पटना में होने वाली बैठकों से भी दूरी बनाए हुए हैं। पिछले दिनों प्रदेश कार्यालय में दही-चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था, उसमें भी कोई विधायक शामिल नहीं हुए थे। इससे भाजपा-जदयू के कांग्रेस में टूट के दावों को और हवा मिल रही है।