Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsRahul Gandhi to hold one to one meeting with Bihar Congress MLAs while NDA claiming split
बिहार के कांग्रेस विधायकों से वन-टू-वन बात करेंगे राहुल गांधी, NDA कर रहा टूट का दावा

बिहार के कांग्रेस विधायकों से वन-टू-वन बात करेंगे राहुल गांधी, NDA कर रहा टूट का दावा

संक्षेप:

बिहार में एनडीए नेताओं की ओर से कांग्रेस में टूट के दावे किए जा रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने सभी विधायकों को दिल्ली तलब किया है। शीर्ष नेतृत्व उनसे वन-टू-वन बात करके नाराजगी की वजह जानने की कोशिश करेगा। 

Jan 20, 2026 04:55 pm ISTवार्ता पटना
share Share
Follow Us on

बिहार में कांग्रेस समेत विपक्षी दल के विधायकों में टूट के दावों के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ऐक्टिव हो गए हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने अपने सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया है। 23 जनवरी को इंदिरा भवन स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आलाकमान के साथ उनकी बैठक होगी। इसमें राहुल गांधी के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राष्ट्रीय महासचवि केसी वेणुगोपाल भी रहेंगे। बिहार के सभी 6 विधायकों से राहुल समेत शीर्ष नेता वन-टू-वन मुलाकात करेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सूत्रों के अनुसार कांग्रेस आलाकमान द्वारा सभी विधायों से अलग-अलग बात कर उनकी नाराजगी की वजह जानने की कोशिश की जाएगी। दरअसल, बिहार में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) और जनता दल यूनाइटेड (JDU) की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के सभी 6 विधायक पाला बदल सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में पिछले दिनों सूत्रों के हवाले से दावा भी किया गया था कि कांग्रेस के विधायक जेडीयू की वरीय नेताओं के संपर्क में हैं।

बिहार में विधासनभा चुनाव खत्म हुए दो महीने का वक्त हो गया है, मगर अभी तक कांग्रेस में विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है। बताया जा रहा है कि पार्टी में गुटबाजी और कलह की वजह से नेता का चयन नहीं हो पाया है। वहीं, पार्टी के विधायक प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की पटना में होने वाली बैठकों से भी दूरी बनाए हुए हैं। पिछले दिनों प्रदेश कार्यालय में दही-चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था, उसमें भी कोई विधायक शामिल नहीं हुए थे। इससे भाजपा-जदयू के कांग्रेस में टूट के दावों को और हवा मिल रही है।

ये भी पढ़ें:बिहार कांग्रेस के विधायक, MLC को दिल्ली से बुलावा; राहुल-खरगे करेंगे अहम बैठक

23 जनवरी को दिल्ली में होने वाली बैठक में बिहार के कांग्रेस विधायकों के अलावा सभी एमएलसी, सांसद और प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसमें पार्टी की संगठनात्मक रणनीति समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। बिहार में कांग्रेस में एक खेमा राजेश राम और प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। राहुल-खरगे द्वारा गुटबाजी को खत्म करने की दिशा में भी कदम उठाया जा सकता है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Bihar Congress Rahul Gandhi Mallikarjun Kharge अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।