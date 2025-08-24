Rahul Gandhi Bihar Visit LIVE: बिहार में जारी है राहुल-तेजस्वी की 'वोटर अधिकार यात्रा', अररिया में सुरक्षा कड़ी
Rahul Gandhi Bihar Visit LIVE: राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने सभी सुविधाओं से लैस कंटेनर (वैन) में रात बिताई। नेताओं ने रात्रि भोज में शाकाहारी भोजन किया। दिल्ली से पहुंचे कैंप क्रू के लगभग 80 वालंटियर तैयारियों में जुटे रहे। गौरा पंचायत से वह खुली जीप पर सवार होकर बेलौरी तक पहुंचेंगे।
Rahul Gandhi Bihar Visit LIVE: लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता एवं लोकसभा सांसद राहुल गांधी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ जारी है। इस यात्रा के तहत महगठबंधन के नेता और कार्यकर्ता अररिया जिले में पहुंचेंगे। अररिया में यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इससे पहले कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी वोटर अधिकार यात्रा के तहत शनिवार देर रात पूर्णिया जिले के पूर्णिया पूर्व प्रखंड क्षेत्र के गौरा मोड़ स्थित ठहराव स्थल पर पहुंचे। जिसके बाद साथ राजद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और भाकपा महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी मौजूद रहे। जहां स्थानीय लोगो व नेताओ ने गर्म जोशी के साथ स्वागत किया। वही सभी नेताओं ने टेंट सिटी और पंडाल परिसर में रात्रि विश्राम किया।
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने सभी सुविधाओं से लैस कंटेनर (वैन) में रात बिताई। नेताओं ने रात्रि भोज में शाकाहारी भोजन किया। दिल्ली से पहुंचे कैंप क्रू के लगभग 80 वालंटियर तैयारियों में जुटे रहे। गौरा पंचायत से वह खुली जीप पर सवार होकर बेलौरी तक पहुंचेंगे। इसके बाद खुश्कीबाग से लाइन बाजार, पंचमुखी मंदिर होते हुए रामबाग तक पद यात्रा करेंगे। फिर पूर्णिया सिटी और कसबा होते हुए वह अररिया जिला में प्रवेश कर जाएंगे। पूर्णिया में लगभग 30 किलोमीटर की यात्रा होगी।
Rahul Gandhi Bihar Visit LIVE - :
Rahul Gandhi LIVE: 8:42 AM - राष्ट्रीय राजमार्ग पर परिचालन की मनाही
पूर्णिया से अररिया की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर कसबा से अररिया तक वाहनों का परिचालन प्रातः 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक, बिहार टॉकीज मोड़ से होप चौक की ओर जाने वाली सड़क पर वाहनों का परिचालन प्रातः 07:00 बजे से 11:00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।
Rahul Gandhi LIVE: 8:39 AM - बेलौरी चौक के पास वाहन के परिचालन पर रोक
बेलौरी चौक से कटिहार मोड़ की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन प्रातः 06:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक बंद रहेगा। फोर्ड कंपनी चौक से पंचमुखी मंदिर होते हुए लाइन बाजार की ओर जाने वाली सड़क पर वाहनों का परिचालन को प्रातः 07:00 बजे से 11:00 बजे तक अनुमति नहीं होगी। पंचमुखी मंदिर से रामबाग होते हुए कसबा की ओर जाने वाली सड़क पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन प्रातः 07:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक अवरूद्ध रहेगा। कप्तान पुल से फातिमा नर्सिंग होम के सामने से रामबाग जाने वाली सड़क पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन प्रातः 07:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक बाधित रख जाएगा।
Rahul Gandhi LIVE: 8:37 AM - पूर्णिया में गाड़ियों के लिए बदले रूट, पढ़ ले एडवाइजरी
कसभा में प्रतिपक्ष के नेता एवं लोकसभा सांसद राहुल गांधी की रविवार को पूर्णिया में वोटर अधिकार यात्रा के मद्देनजर रूटों पर ट्रैफिक की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। यह बदलाव रविवार सुबह को पांच-छह घंटे प्रभावी रहेगा। कुछ मार्गों पर समयानुसार वाहन परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। ट्रैफिक पुलिस की जारी एडवाइजरी के अनुसार पूर्णिया के महेंद्रपुर-चांदपुर सड़क तथा गुंडा चौक-बीरपुर सड़क पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन प्रातः 06:00 बजे से 09:00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जीरो माइल से खुश्कीबाग होते हुए लाइन बाजार की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर सभी प्रकार के व्यावसायिक (मालवाहक) वाहनों का परिचालन को प्रातः 06:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक प्रतिबंधित रखा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 131 ए पर वाहनों का परिचालन पूर्णिया जिला सीमा के अंतर्गत प्रातः 06:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।
Rahul Gandhi LIVE: 8:30 AM - सड़क पर उतरे कार्यकर्ता
पूर्णिया जिले में सुबह के वक्त मौसम सुहाना नजर आया। इस बीच वोटर अधिकार यात्रा में शामिल कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। कार्यकर्ताओं के हाथ में पार्टी का झंडा नजर आया। राहुल गांधी के मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात किए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष के वोटर अधिकार यात्रा के रूट चार्ट के अनुसार लगातार गश्त के साथ विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना अध्यक्षों की ड्यूटी लगाई गई है। रूट में पड़ने वाले ऊंचे-ऊंचे भवनों पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है। संबंधित पुलिस पदाधिकारी एवं थानाध्यक्षों को पहले से ही सक्रिय एवं सजग रहने का निर्देश दिया गया है।