LIVE: बेतिया में राहुल-तेजस्वी का रोड शो, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण

Rahul Tejashwi Yatra LIVE: बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के नेताओं की वोटर अधिकार यात्रा का आज 13वां दिन है। बेतिया से शुरू हुई यह यात्रा दोपहर में गोपालगंज होते हुए शाम में सीवान जिले में पहुंचेगी।

बेतिया में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम समेत कई नेता मौजूद हैं। इन्हें देखने के लिए सड़क के आसपास लोगों की भारी भीड़ जुटी। सभी नेताओं ने ओपन जीप में सवार होकर लोगों का अभिवादन किया।

22 किलोमीटर का रोड शो शुरू बेतिया के हरि वाटिका में गांधी मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद राहुल-तेजस्वी का 22 किलोमीटर लंबा रोड शो शुरू हो गया। उनकी यात्रा मोहर्रम चौक, अजंता सिनेमा, सागर पोखरा चौक, इमली चौक, नौतन-गोपालगंज रोड, बगही खड्डा, थाना चौक, नौतन बाजार, मंगलपुर ढाला के रास्ते गोपालगंज पहुंचेगी।

बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा गुरुवार को सीतामढ़ी से पूर्वी चंपारण होकर पश्चिम चंपारण पहुंची थी। रात में सभी नेताओं ने बेतिया के पास कुड़िया कोठी में विश्राम किया था। सुबह यहीं से दोबारा यात्रा शुरू की गई।

आज सारण जिले के एकमा में होगा रात्रि विश्राम, कार्यक्रम बदला लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की यात्रा के कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव हुआ है। राहुल गांध, तेजस्वी यादव समेत अन्य नेताओं का शुक्रवार को रात्रि विश्राम सीवान जिले के दरौंदा में नहीं होगा। इसके बजाय सारण जिले के एकमा वे रात रुकेंगे। वोटर अधिकार यात्रा शाम करीब 7.30 बजे एकमा पहुंचेगी।