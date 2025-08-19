LIVE: गाड़ी से उतर स्कूली बच्चों से मिले राहुल गांधी, यात्रा के रास्ते में मोदी के पोस्टर पर बवाल

राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा तीसरे दिन गयाजी के वजीरगंज से नवादा होते हुए नालंदा और शेखपुरा तक जा रही है। वजीरगंज में राहुल गाड़ी से उतरकर स्कूली बच्चों से मिले। हिसुआ में यात्रा रूट पर भाजपा नेताओं ने हंगामा कर दिया है।

Rahul Gandhi Tejashwi Yadav Bihar Yatra 3rd Day: कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का मंगलवार को तीसरा दिन है। गयाजी जिले के वजीरगंज से सुबह साढ़े 8 बजे बाद राहुल गांधी अपने काफिले के साथ नवादा की ओर रवाना हुए। रास्ते में स्कूली बच्चे हाथ में तिरंगा लेकर खड़े हुए नजर आए तो उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई। राहुल गाड़ी से उतरे और बच्चों से मिलकर उन्हें टॉफियां दीं। कुछ देर वहां रुकने के बाद वे नवादा की ओर बढ़ गए। दूसरी ओर, नवादा जिले के हिसुआ में राहुल गांधी की यात्रा के रूट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर कांग्रेस विधायक नीतू कुमारी का पोस्टर लगाने से हंगामा हो गया।

हिसुआ से भाजपा के पूर्व विधायक अनिल सिंह और उनके समर्थक धरने पर बैठ गए। वे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से तुरंत कांग्रेस MLA का पोस्टर हटाने पर अड़ गए। उन्होंने कहा कि जब तक नीतू कुमारी का पोस्टर नहीं उतारा जाएगा, तब तक वे नहीं उठेंगे। मौके पर नवादा के एसपी भी पहुंचे हैं। वे प्रदर्शनकारियों से समझाइश की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का रोड शो इसी रास्ते से गुजरना है।

राहुल की यात्रा का नवादा जिले में प्रवेश राहुल गांधी का काफिला एनएच-20 होते हुए सुबह 9.50 बजे तुंगी बाजार पहुंचा, जहां उन्होंने नवादा जिले की सीमा में प्रवेश किया। यहां महागठबंधन के विभिन्न घटक दलों के नेता और समर्थक झंडे-बैनर के साथ बड़ी संख्या में मौजूद रहे। काफिला यहां से मंझवे बाजार होते हिसुआ बाजार की ओर बढ़ा। रास्ते में हर जगह लोग स्वागत के लिए झंडे और बैनर लेकर खड़े थे। महागठबंधन के नेताओं ने हाथ हिलाकर और जोड़कर समर्थकों का अभिवादन किया।

तीसरे दिन देरी से शुरू हुई राहुल गांधी की यात्रा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोट लिस्ट रिवीजन (एसआईआर) के विरोध में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा तीसरे दिन तय समय से देरी से शुरू हुई। सुबह 8.30 बजे उन्हें नवादा-गया की सीमा पर तुंगी में प्रवेश करना था। वे गयाजी के वजीरगंज से घंटे भर देरी से रवाना हुए। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के कई नेता मौजूद हैं।

राहुल गांधी का जगह-जगह स्वागत कांग्रेस नेता राहुल गांधी एवं पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव वजीरगंज विधानसभा से गुजरते हुए नवादा की और कूच कर रहे हैं। भिंडस से लेकर जमुआवां तक अलग-अलग जगह पर लोगों ने उनके स्वागत किया। मानव श्रृंखला लगाकर इंडिया गठबंधन के लोगों ने नारे लगाए। वजीरगंज में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने राहुल का अभिवादन किया।