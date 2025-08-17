LIVE: राहुल गांधी सासाराम पहुंचे, तेजस्वी यादव के साथ थोड़ी देर में बिहार यात्रा पर निकलेंगे

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत सासाराम से थोड़ी देर में होने जा रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अगले 15 दिनों तक 25 जिलों में घूमकर एसआईआर के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। लालू यादव यात्रा को रवाना करेंगे।

Rahul Tejashwi Bihar Yatra LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू होने जा रही है। राहुल गांधी विमान से गयाजी एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से हेलिकॉप्टर से सासाराम रवाना हो गए। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में कथित विसंगतियों का मुद्दा उठाकर महागठबंधन के नेता जनता के बीच जाएंगे।

सासाराम के सुअरा हवाई अड्डा मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया है। सभास्थल पर भीड़ जमा हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी थोड़ी का हेलिकॉप्टर सासाराम पहुंच गया है। एसपी जैन कॉलेज में हेलीपेड बनाया गया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव भी सासाराम पहुंच गए हैं। महागठबंधन के कार्यक्रम में बिहार के अलग-अलग जिलों से लोग पहुंचे हैं। सभा में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जा रहे हैं।

पप्पू यादव बोले- राहुल गांधी किसी के फायदा-नुकसान के लिए नहीं निकले हैं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी सासाराम पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी भारत की जनता की आवाज बनने के लिए 10,000 किलोमीटर पैदल चले हैं, वे युवाओं की बात करते हैं। राहुल संविधान की रक्षा के लिए निकले हैं, वे राजनीतिक फायदा-नुकसान के लिए नहीं निकले हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नफरत मिटाने, चुनाव आयोग की लूट रोकने, किसानों के कल्याण और युवाओं के रोजगार के लिए निकले हैं।

राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा का पूरा रूट मैप राहुल और तेजस्वी यादव की यात्रा का पहला चरण 16 दिनों का होगा। 1 सितंबर को पटना में इस यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा का पूरा रूट मैप पहले ही जारी कर दिया गया था। शुक्रवार को सासाराम से डेहरी ऑन सोन, रोहतास। 18 को कुटुंबा, औरंगाबाद, देव, गुरारू। 18 को पुनामा वजीरगंज, गया से नवादा होते हुए बरबीघा तक जाएगी। 20 अगस्त को ब्रेक रहेगा। 21 को तीन मोहानी दुर्गा मंदिर, शेखपुरा से सिकंदरा, जमुई होकर मुंगेर पहुंचेगी। 22 को मुंगेर से सुल्तानगंज होकर भागलपुर। 23 को बरारी, कुरसेला से कोढ़ा और कटिहार होते हुए पूर्णिया पहुंचेगी। 24 अगस्त को पूर्णिया से अररिया होकर नरपतगंज। 25 को ब्रेक रहेगा।