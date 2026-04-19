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राहुल गांधी की बहन सांसद बन सकती हैं लेकिन.., सम्राट चौधरी का कांग्रेस पर तीखा प्रहार

Apr 19, 2026 12:43 pm ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की पत्नी चुनाव जीत सकती हैं लेकिन वहां से 40 सांसद हमारी बहनें बन जाए ऐसा होने से इन लोगों ने रोक रखा है। अगर 16 तारीख को विधेयक पारित होता तो यह ऐतिहासिक दिन होता। तीन बिल आने थे इन लोगों ने तीनों का विरोध किया।

राहुल गांधी की बहन सांसद बन सकती हैं लेकिन.., सम्राट चौधरी का कांग्रेस पर तीखा प्रहार

लोकसभा में महिला आरक्षण का संविधान संशोधन विधेयक गिरने के बाद इसपर सियासत जारी है। पक्ष और विपक्ष इस विधेयक को लेकर अपनी-अपनी दलीलें दे रहे हैं। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे लेकर कांग्रेस को घेरा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि नारी शक्ति से जुड़े विधेयक का अपमान हुआ, धोखा हुआ। लोकतंत्र के इतिहास में यह पहली घटना थी जब कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी जैसे लोग खुशी मना रहे हैं। दुनिया ने देखा है कि लालू प्रसाद पहले भी बिल को फड़वाने का काम करते था। इस बार तो खुल्लम-खुल्ला ऐसा हुआ। लोकतंत्र में अपनी घर की बेटी तो सांसद बन जाए लेकिन दूसरे की बेटी या परिवार का सदस्य नहीं बने।

राहुल गांधी की बहन सांसद बन सकती हैं लेकिन यूपी से एक तिहाई सीट पर बहनें चुनाव जीत कर जाए यह कांग्रेस नहीं मान सकती है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की पत्नी चुनाव जीत सकती हैं लेकिन वहां से 40 सांसद हमारी बहनें बन जाए ऐसा होने से इन लोगों ने रोक रखा है। अगर 16 तारीख को विधेयक पारित होता तो यह ऐतिहासिक दिन होता। तीन बिल आने थे इन लोगों ने तीनों का विरोध किया। यदि यह बिल पारित हो जाता तो बिहार जैसे राज्य में 122 विधायक महिलाएं होंती। अभी सिर्फ 29 महिला विधायक हैं।

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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि देश की महिलाओं के साथ विपक्ष ने धोखा किया है। भाजपा इसको लेकर देश में अभियान चलाएगी और विपक्ष के नेताओं से इसका जवाब भी मांगेगी। मुख्यमंत्री रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस और राजद ने कभी किसी वर्ग को कोई आरक्षण नहीं दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बहन सांसद बनेंगी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी सांसद बनेंगी, पर वे लोग नहीं चाहते हैं की देश की गरीब महिलाएं सांसद और विधायक बनें। यही कारण है कि 17 अप्रैल को विपक्ष ने संसद में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित नहीं होने दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में अभी 29 महिला विधायक और चार सांसद महिलाएं हैं। अगर, संसद में संविधान संशोधन विधेयक पारित होता तो बिहार में महिला विधायकों की संख्या कम-से-कम 122 और सांसदों की की संख्या 20 होती । इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दर्शना सिंह, पूर्व मंत्री लेशी सिंह, विधायक ज्योति देवी आदि मौजूद थीं।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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