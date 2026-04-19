राहुल गांधी की बहन सांसद बन सकती हैं लेकिन.., सम्राट चौधरी का कांग्रेस पर तीखा प्रहार

समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की पत्नी चुनाव जीत सकती हैं लेकिन वहां से 40 सांसद हमारी बहनें बन जाए ऐसा होने से इन लोगों ने रोक रखा है। अगर 16 तारीख को विधेयक पारित होता तो यह ऐतिहासिक दिन होता। तीन बिल आने थे इन लोगों ने तीनों का विरोध किया।

लोकसभा में महिला आरक्षण का संविधान संशोधन विधेयक गिरने के बाद इसपर सियासत जारी है। पक्ष और विपक्ष इस विधेयक को लेकर अपनी-अपनी दलीलें दे रहे हैं। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे लेकर कांग्रेस को घेरा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि नारी शक्ति से जुड़े विधेयक का अपमान हुआ, धोखा हुआ। लोकतंत्र के इतिहास में यह पहली घटना थी जब कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी जैसे लोग खुशी मना रहे हैं। दुनिया ने देखा है कि लालू प्रसाद पहले भी बिल को फड़वाने का काम करते था। इस बार तो खुल्लम-खुल्ला ऐसा हुआ। लोकतंत्र में अपनी घर की बेटी तो सांसद बन जाए लेकिन दूसरे की बेटी या परिवार का सदस्य नहीं बने।

राहुल गांधी की बहन सांसद बन सकती हैं लेकिन यूपी से एक तिहाई सीट पर बहनें चुनाव जीत कर जाए यह कांग्रेस नहीं मान सकती है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की पत्नी चुनाव जीत सकती हैं लेकिन वहां से 40 सांसद हमारी बहनें बन जाए ऐसा होने से इन लोगों ने रोक रखा है। अगर 16 तारीख को विधेयक पारित होता तो यह ऐतिहासिक दिन होता। तीन बिल आने थे इन लोगों ने तीनों का विरोध किया। यदि यह बिल पारित हो जाता तो बिहार जैसे राज्य में 122 विधायक महिलाएं होंती। अभी सिर्फ 29 महिला विधायक हैं।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि देश की महिलाओं के साथ विपक्ष ने धोखा किया है। भाजपा इसको लेकर देश में अभियान चलाएगी और विपक्ष के नेताओं से इसका जवाब भी मांगेगी। मुख्यमंत्री रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस और राजद ने कभी किसी वर्ग को कोई आरक्षण नहीं दिया।