राहुल गांधी बांग्लादेश और असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान चले जाएं; बिहार में बोले हिमंता सरमा

राहुल गांधी बांग्लादेश और असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान चले जाएं; बिहार में बोले हिमंता सरमा

संक्षेप: असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने रामनगर में चुनावी रैली को संबोधित किया इस दौरान उन्होने एसआईआर के विरोध करने पर राहुल गांधी को बांग्लादेश जाने की सलाह दी। वहीं बिहार में मुसलमान सीएम होने की बात कहने वाले असदुद्दीन ओवैसी को पाकिस्तान जाने की नसीहत दे डाली। 

Wed, 5 Nov 2025 05:34 PMsandeep हिन्दुस्तान, एक प्रतिनिधि, रामनगर
बिहार के चुनावी रण में एनडीए के लिए के असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा चुनाव प्रचार में जुटे हैं। बुधवार को उन्होने पश्चिमी चंपारण के रामनगर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होने राहुल गांधी को बांग्लादेश और असदुद्दीन ओवैसी को पाकिस्तान जाने की नसीहत दे डाली। 35 मिनट के भाषण में हिमंता बिस्वा ने एसआईआर के विरोध पर राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होने कहा कि घुसपैठियों के वोट से अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते है, तो आपको भी घुसपैठियो के साथ बांग्लादेश चला जाना चाहिए।

वहीं एआईएमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी पर हमला करते हुए बोला कि वे मुसलमान मुख्यमंत्री बनाने की बात कहते है। ‌मुख्यमंत्री जनता चुनती हैं। यहां तुम्हारी नहीं चलेगी। ऐसे लोगों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। ओवैसी पर तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि राम-लक्ष्मण को पूजने वाला ही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होने नीतीश सरकार के महिलाओं के सशक्तीकरण के प्रयासों की सराहना की। असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा कब्जाई गई लगभग एक लाख एकड़ जमीन का जिक्र करते हुए कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने पर लगभग आधी जमीन मुक्त कराई गई हैं।

वही केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से सरकार बन रही हैं। उन्होंने कहा कि आज हर क्षेत्र में कार्य हो रहा हैं। दुबे ने फिर से सरकार बनने पर हर प्रखंड में सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। किसी के बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस मौके पर यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, निवर्तमान विधायक पद्मश्री भागीरथी देवी, जिलाध्यक्ष अचिंत्य कुमार, पंकज झुनझुनवाला, भूपेन्द्र जयसवाल, बीरेंद्र तिवारी, बिट्टू सिंह, प्रमोद साह, संजय मिश्रा , अविनाश कुमार समेत अन्य कई भाजपा व एनडीए गठबंधन के नेता मौजूद रहें।

