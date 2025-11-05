राहुल गांधी बांग्लादेश और असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान चले जाएं; बिहार में बोले हिमंता सरमा

संक्षेप: असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने रामनगर में चुनावी रैली को संबोधित किया इस दौरान उन्होने एसआईआर के विरोध करने पर राहुल गांधी को बांग्लादेश जाने की सलाह दी। वहीं बिहार में मुसलमान सीएम होने की बात कहने वाले असदुद्दीन ओवैसी को पाकिस्तान जाने की नसीहत दे डाली।

बिहार के चुनावी रण में एनडीए के लिए के असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा चुनाव प्रचार में जुटे हैं। बुधवार को उन्होने पश्चिमी चंपारण के रामनगर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होने राहुल गांधी को बांग्लादेश और असदुद्दीन ओवैसी को पाकिस्तान जाने की नसीहत दे डाली। 35 मिनट के भाषण में हिमंता बिस्वा ने एसआईआर के विरोध पर राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होने कहा कि घुसपैठियों के वोट से अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते है, तो आपको भी घुसपैठियो के साथ बांग्लादेश चला जाना चाहिए।

वहीं एआईएमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी पर हमला करते हुए बोला कि वे मुसलमान मुख्यमंत्री बनाने की बात कहते है। ‌मुख्यमंत्री जनता चुनती हैं। यहां तुम्हारी नहीं चलेगी। ऐसे लोगों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। ओवैसी पर तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि राम-लक्ष्मण को पूजने वाला ही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होने नीतीश सरकार के महिलाओं के सशक्तीकरण के प्रयासों की सराहना की। असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा कब्जाई गई लगभग एक लाख एकड़ जमीन का जिक्र करते हुए कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने पर लगभग आधी जमीन मुक्त कराई गई हैं।