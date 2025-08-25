Rahul Gandhi says Tejashwi Yadav marriage advice to Chirag Paswan applicable to him as well is he considering wedding मेरे लिए भी एप्लीकेबल है शादी की सलाह; क्या राहुल गांधी विवाह का मन बना रहे हैं?, Bihar Hindi News - Hindustan
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान अपनी शादी को लेकर एक ऐसा बयान दिया है, जिससे इस बात की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है कि क्या वो विवाह का मन बना रहे हैं या हल्के मूड में खुद का ही मजा ले रहे थे।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 10:30 AM
बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी शादी को लेकर एक ऐसी बात कही है, जिसके बाद यह चर्चा फिर से शुरू हो गई है कि क्या वो विवाह को लेकर गंभीरता से विचार कर रहे हैं या फिर हल्के मूड में उन्होंने खुद के अब तक अविवाहित रहने का मजा लिया है। चुनाव आयोग के विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (Bihar SIR) को वोट चोरी की एक कवायद बता रहे 55 साल के राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान महागठबंधन के नेताओं के साथ संवाददाता सम्मेलन में अपनी शादी की बात छेड़ी।

असल में लोक जनशक्ति पार्टी- रामविलास (एलजेपी-आर) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के इस आरोप पर मीडिया ने सवाल पूछा था तेजस्वी यादव अब कांग्रेस के पिछलग्गू बनकर घूम रहे हैं। इस पर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि चिराग पासवान किनके हनुमान हैं, ये पता ही है, हमलोग तो जनता के हनुमान हैं, वो व्यक्ति विशेष के हनुमान हैं। तेजस्वी ने कहा कि बात मुद्दे पर हो, जनता उनको नहीं पूछ रही है, आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान को मिटाया जा रहा है।

शादी करिए, दाढ़ी मत बढ़ाइए, हम लोग बारात चलेंगे: राहुल गांधी से बोले लालू यादव

इसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा- “चिराग पासवान के सवाल पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे लेकिन उनको सलाह जरूर देंगे, हमारे बड़े भाई हैं, जल्द से जल्द शादी कर लें।” तेजस्वी की इस सलाह पर बगल में बैठे राहुल गांधी ने तेजस्वी से माइक ली और कहते हैं- “मेरे लिए भी एप्लिकेबल (लागू) है।” फिर तेजस्वी यादव कहते हैं- “पापा कब से कह रहे हैं”। राहुल गांधी इस पर जवाब देते हैं- “चल रही है (बात) इनके फादर के साथ”।

