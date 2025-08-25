मेरे लिए भी एप्लीकेबल है शादी की सलाह; क्या राहुल गांधी विवाह का मन बना रहे हैं?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान अपनी शादी को लेकर एक ऐसा बयान दिया है, जिससे इस बात की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है कि क्या वो विवाह का मन बना रहे हैं या हल्के मूड में खुद का ही मजा ले रहे थे।

बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी शादी को लेकर एक ऐसी बात कही है, जिसके बाद यह चर्चा फिर से शुरू हो गई है कि क्या वो विवाह को लेकर गंभीरता से विचार कर रहे हैं या फिर हल्के मूड में उन्होंने खुद के अब तक अविवाहित रहने का मजा लिया है। चुनाव आयोग के विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (Bihar SIR) को वोट चोरी की एक कवायद बता रहे 55 साल के राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान महागठबंधन के नेताओं के साथ संवाददाता सम्मेलन में अपनी शादी की बात छेड़ी।