वोट के लिए स्टेज पर नाच भी लेंगे; राहुल गांधी ने यमुना तालाब पर नरेंद्र मोदी को घेरा

संक्षेप: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर के सकरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए दिल्ली में छठ पूजा पर यमुना के पास तालाब बनाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा और कहा कि पीएम वोट के लिए स्टेज पर नाच भी लेंगे।

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। राहुल ने बुधवार को आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने (छठ पूजा) को ड्रामा बना रखा है। दिल्ली में एक तरफ यमुना नदी और दूसरी तरफ तालाब बना दिया। यमुना में गंदगी है, अगर कोई नहा ले तो बीमार पड़ जाए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नाटक करने के लिए पाइप से पानी ले जाकर तालाब बनाया गया। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी को सिर्फ वोट चाहिए। अगर लोग उन्हें भाषण छोड़कर वोट के लिए नाचने के लिए कहेंगे तो वे स्टेज पर डांस भी करने लगेंगे।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर जिले के सकरा में आयोजित महागठबंधन की चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं राजद नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने केंद्र की नरेंद्र मोदी और बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा।

उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी के लिए छठ पर दिल्ली में पाइप से पानी ले जाकर यमुना के पास तालाब बनाने का नाटक किया गया। मगर इसकी बात खुल गई। राहुल ने यह भी दावा किया कि मोदी को यमुना से और लोगों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ वोट चाहिए।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वे वोट चोरी में लगी है। वे चाहते हैं कि चुनाव की बीमारी भी खत्म कर दें। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव चोरी किया है, बिहार में भी पूरी कोशिश करेंगे। एसआईआर का यही मतलब है। इसलिए हर व्यक्ति को डैम लगाकर बाहर निकलकर वोट डालना है।