बिहार में बिहारियों का भविष्य नहीं बचा, नीतीश की सरकार रिमोट कंट्रोल पर; आते ही फायर हुए राहुल गांधी

संक्षेप: Bihar Election 2025: राहुल गांधी ने बिहार में रैली कर नीतीश कुमार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के लोगों ने दूसरे प्रदेशों को बनाया, लेकिन बिहार खुद पिछड़ा रह गया।

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी दो महीने बाद बिहार पहुंचे हैं। आते ही मुजफ्फरपुर में की चुनावी रैली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नीतीश कुमार और बीजेपी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग पूरे देश में शहर बनाते हैं, उद्योग चलाते हैं, लेकिन अपने ही प्रदेश में उन्हें रोजगार नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने हर प्रदेश की मदद की, लेकिन बिहार में ही बिहारियों का कोई भविष्य नहीं है। यही है बिहार की सच्चाई।

राहुल गांधी ने नीतीश कुमार की 20 साल पुरानी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतने सालों में बिहार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा, "क्या आप ऐसा प्रदेश चाहते हैं जहां अदाणी को दो रुपये में जमीन मिले और आम लोगों को कुछ न मिले?" राहुल ने भीड़ से सवाल किया कि बिहार को ऐसा शासन चाहिए जो उद्योग लगाए, युवाओं को रोजगार दे और राज्य को आत्मनिर्भर बनाए।

महागठबंधन बिहार को नए रास्ते पर ले जाएगा: राहुल गांधी कांग्रेस नेता ने कहा कि महागठबंधन बिहार के लोगों को एकजुट कर, राज्य के पुनर्निर्माण का काम करेगा। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि बिहार के सम्मान की है। उन्होंने कहा, “हम ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं जहां बाहर के लोग काम करने आएं, न कि बिहारी रोज़गार के लिए बाहर जाएं। पांच साल के अंदर हिंदुस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी बनाई जाए।”