Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

कंप्रोमाइज लेगेसी को बढ़ा रहे राहुल, सोनिया गांधी सुपर पीएम रहीं; नितिन नवीन के कांग्रेस पर बड़े आरोप

Feb 26, 2026 06:10 am ISTSudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो
share Share
Follow Us on

नितिन नवीन ने कांग्रेस नेताओं पर कई आरोप लगाये। कहा कि राहुल गांधी की पूरी राजनीति कंप्रोमाइज लेगेसी को आगे बढ़ाने वाली रही है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब नेहरू जी ने कहा था 45 करोड़ जनता मेरे के लिए लायबिलिटी है।

कंप्रोमाइज लेगेसी को बढ़ा रहे राहुल, सोनिया गांधी सुपर पीएम रहीं; नितिन नवीन के कांग्रेस पर बड़े आरोप

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बड़े पैमाने पर युवा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज देश विश्व में सबसे बड़ी युवा आबादी के साथ खड़ा है। भारतीय युवाओं को राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस गलत रास्ते पर भटका रही है। हम सबको सचेत रहने की जरूरत है। भारत की जनता कांग्रेस की कंप्रोमाइज नीति को समझ चुकी है। ये देश हित के साथ कोई भी समझौता कर सकते हैं। देश की जनता आगे भी इनको सजा देगी।

नितिन नवीन पटना में मीडिया से रूबरू थे। उन्होंने कहा कि नेहरू-गांधी परिवार के कंप्रोमाइज की कहानी मैं आपसे साझा कर रहा हूं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर कई आरोप लगाये। कहा कि राहुल गांधी की पूरी राजनीति कंप्रोमाइज लेगेसी को आगे बढ़ाने वाली रही है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब नेहरू जी ने कहा था 45 करोड़ जनता मेरे के लिए लायबिलिटी है। एक प्रधानमंत्री का ऐसा बयान कहीं से सही नहीं हो सकता।

नितिन नवीन ने कहा कि इतिहास गवाह है कि नेहरू जी का कार्यालय कैसे सीआईए और अन्य विदेशी एजेंसियों के लिए खुला रहता था। 1954 में नेहरू जी ने बिना किसी रिवार्ड के तिब्बत में भारत के अधिकार को चीन को सौंप दिया। इंदिरा गांधी, जिन्होंने बड़ी छवि बनाई थी, लेकिन हमें ध्यान है कि अमेरिकी राजदूत ने माना था कि सीआईए ने कांग्रेस को चुनाव में प्रचार करने के लिए पैसा दिया। शिमला समझौता के तहत 93 हजार पाकिस्तानी सैनिकों को बिना कब्जा लिए छोड़ दिया गया। हमलोगों ने देखा है कि भोपाल गैस कांड में हजारों भारतीयों के हत्यारे वारेन एंडरसन को राजकीय विमान से सुरक्षित देश से बाहर भेजा गया।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा किसोनिया गांधी ने अपने पूरे राजनीतिक कार्यकाल 2004 से 2014 के बीच नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से ‘सुपर प्रधानमंत्री’ बनकर समानांतर सरकार और कैबिनेट का संचालन किया। मनमोहन सिंह भले ही प्रधानमंत्री थे पर असली पावर सोनिया गांधी के पास ही था। सारे फैसले उनके इशारे पर लिए जाते थे।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Bihar Politics Bihar Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।