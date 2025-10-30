राहुल गांधी पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर, कहा था- पीएम मोदी स्टेज पर नाच भी लेंगे

संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट के लिए स्टेज पर नाच भी लेंगे वाले बयान देने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। उन पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी आरोप है।

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई एक टिप्पणी को लेकर मुजफ्फरपुर कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। कांग्रेस नेता ने जिले के सकरा में बुधवार को आयोजित एक रैली में कहा था कि पीएम मोदी वोट के लिए स्टेज पर नाच भी लेंगे। परिवाद में राहुल की छठ पूजा को लेकर की गई टिप्पणी का हवाला देते हुए हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का भी आरोप है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मुजफ्फरपुर की सीजेएम कोर्ट में गुरुवार को यह परिवाद वकील सुधीर कुमार ओझा ने दाखिल किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सकरा के मझौलिया में बुधवार को एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करने वाला बयान दिया। साथ ही लोक आस्था के महान पर्व छठ को लेकर ड्रामा करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। अदालत ने इस परिवाद को सुनवाई पर रखा है।

राहुल गांधी ने क्या कहा था? बता दें कि राहुल गांधी ने बुधवार को सकरा में महागठबंधन की चुनावी रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने छठ पूजा के दौरान दिल्ली में यमुना नदी के पास तालाब बनाकर छठ घाट बनाए जाने को ड्रामा बताया। उन्होंने कहा, “यमुना नदी में इतनी गंदगी है, अगर कोई नहा ले तो बीमार पड़ जाए। मगर छठ पर पीएम मोदी के लिए यमुना के पास पाइप से पानी लाकर तालाब बनवाया गया।”