Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsRahul Gandhi Muzaffarpur court complaint over PM Narendra Modi stage dance statement
राहुल गांधी पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर, कहा था- पीएम मोदी स्टेज पर नाच भी लेंगे

राहुल गांधी पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर, कहा था- पीएम मोदी स्टेज पर नाच भी लेंगे

संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट के लिए स्टेज पर नाच भी लेंगे वाले बयान देने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। उन पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी आरोप है।

Thu, 30 Oct 2025 02:45 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई एक टिप्पणी को लेकर मुजफ्फरपुर कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। कांग्रेस नेता ने जिले के सकरा में बुधवार को आयोजित एक रैली में कहा था कि पीएम मोदी वोट के लिए स्टेज पर नाच भी लेंगे। परिवाद में राहुल की छठ पूजा को लेकर की गई टिप्पणी का हवाला देते हुए हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का भी आरोप है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मुजफ्फरपुर की सीजेएम कोर्ट में गुरुवार को यह परिवाद वकील सुधीर कुमार ओझा ने दाखिल किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सकरा के मझौलिया में बुधवार को एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करने वाला बयान दिया। साथ ही लोक आस्था के महान पर्व छठ को लेकर ड्रामा करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। अदालत ने इस परिवाद को सुनवाई पर रखा है।

राहुल गांधी ने क्या कहा था?

बता दें कि राहुल गांधी ने बुधवार को सकरा में महागठबंधन की चुनावी रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने छठ पूजा के दौरान दिल्ली में यमुना नदी के पास तालाब बनाकर छठ घाट बनाए जाने को ड्रामा बताया। उन्होंने कहा, “यमुना नदी में इतनी गंदगी है, अगर कोई नहा ले तो बीमार पड़ जाए। मगर छठ पर पीएम मोदी के लिए यमुना के पास पाइप से पानी लाकर तालाब बनवाया गया।”

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:छठी मैया का अपमान कर बैठे राहुल गांधी; 'मोदी नाचेंगे' बयान पर शाह का पलटवार

राहुल ने अपने भाषण में पीएम मोदी पर छठ पूजा के दिन ड्रामा करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर वोट के लिए लोग उन्हें स्टेज पर नाचने के लिए कहेंगे तो प्रधानमंत्री वो भी कर लेंगे।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Rahul Gandhi Narendra Modi PM Modi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।