Rahul Gandhi hits back at EC also names Modi and Shah says neither me nor Tejashwi nor Bihar fear ना मैं डरता हूं ना तेजस्वी यादव ना बिहार, ईसी पर राहुल गांधी का पलटवार; मोदी, शाह का भी नाम लिया, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsRahul Gandhi hits back at EC also names Modi and Shah says neither me nor Tejashwi nor Bihar fear

ना मैं डरता हूं ना तेजस्वी यादव ना बिहार, ईसी पर राहुल गांधी का पलटवार; मोदी, शाह का भी नाम लिया

राहुल गांधी ने कहा कि वे नरेंद्र मोदी, अमित शाह या इलेक्शन कमीशन से नहीं डरते। वोट चोरी की सच्चाई सामने लाएंगे।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 04:21 PM
share Share
Follow Us on
ना मैं डरता हूं ना तेजस्वी यादव ना बिहार, ईसी पर राहुल गांधी का पलटवार; मोदी, शाह का भी नाम लिया

बिहार में एसआईआर पर जारी घमासान के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के अल्टीमेटम पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि वे किसी ने नहीं डरते। वोट चोरी की एक-एक सच्चाई जनता के सामने लाकर रखेंगे। यात्रा में शामिल बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग की आलोचना की।

बिहार में कांग्रेस के वोटर अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन है। सासाराम से निकली वोटर अधिकार यात्रा क्रम में सोमवार को राहुल गांधी का काफिला औरंगाबाद पहुंचा। देव के सूर्य मंदिर में उन्होंने तेजस्वी संग पूजा अर्चना की। इससे पहले रविवार की रात एक सभा में राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के हलफनामा या माफीनामा पर कहा कि मोदी जी, अमित शाह और इलेक्शन कमीशन के लोग यह समझ लो कि ना मैं आपसे डरता हूं ना तेजस्वी यादव ना बिहार डरता है। मैं गारंटी देकर कहता हूं कि वोट चोरी की सच्चाई पूरे हिन्दुस्तान की जनता के सामने लाकर रखुंगा। जो कहता हूं उसे छोड़ता नहीं हूं।

ये भी पढ़ें:राहुल और तेजस्वी ने सूर्य मंदिर में दर्शन किए, औरंगाबाद से गयाजी जा रही यात्रा

इधर तेजस्वी यादव ने कहा कि एसआईआर एक बड़ी साजिश है। लोकतंत्र की जननी बिहार से लोकतंत्र को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का गठबंधन उजड़ने नहीं देगा। बिहार की जनता के अस्तित्व को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले वोटर लिस्ट से नाम कटेगा फिर राशन कार्ड से फिर पेंशन लिस्ट से। इस साजिश का बदला आप लोगों को वोट की चोट से लेना है।

ये भी पढ़ें:राहुल गांधी ने पहले दिन 60 किमी यात्रा की, कुटुंबा में रात रुके; आज गयाजी जाएंगे

रविवार को इलेक्शन कमीशन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआईआर पर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया गया।सीईसी ज्ञानेश कुमार ने लोकसभा में राहुल गांधी का नाम लिए बगैर मतदाता सूची में गड़बड़ी समेत उनके सभी आरोपों को खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि उनको सात दिन में हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। तीसरा कोई विकल्प नहीं है। 85 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईसी ने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूचियों में सभी त्रुटियों को दूर करना है। चोरी के आरोपों को खारिज करते हुए सीईसी ने कहा कि बिहार में एसआईआर को सफल बनाने के लिए सभी हितधारक पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:महाराष्ट्र में एक करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए, बिहार में नहीं होने देंगे: राहुल
ये भी पढ़ें:सासाराम से राहुल और तेजस्वी की यात्रा शुरू, लालू बोले- बीजेपी को भगाइए
ये भी पढ़ें:सासाराम में राहुल गांधी के कार्यक्रम में बुनियादी इंतज़ाम तक नहीं, वीडियो वायरल
ये भी पढ़ें:बिहार में 'वोट अधिकार यात्रा' को राहुल ने बताया निर्णायक संग्राम; लोगों से अपील