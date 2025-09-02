दरभंगा के शुभम को राहुल गांधी ने दी नई बाइक, वोटर अधिकार यात्रा में खोई थी मोटरसाइकिल

दरभंगा में वोटर अधिरकार यात्रा के दौरान बाइक खोने का दावा करने वाले शुभम सौरभ को राहुल गांधी ने पटना बुलाकर खुद नई बाइक की चाभी दी। जिसके बाद शुभम की खुशी लौट आई है। शुभम ने बताया था कि राहुल के कमांडो उनके पिता से बाइक ले गए थे। लेकिन वापस नहीं मिली। इससे लिए कई जिलों के चक्कर भी काटे थे।

बिहार में इंडिया अलायंस की वोटर अधिकार यात्रा में जिस शख्स की मोटरसाइकिल खो गई थी, उसे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पटना बुलाकर नई बाइक की चाभी खुद अपने हाथों से दी। दरअसल ढाबा संचालक शुभम सौरभ ने आरोप लगाया था कि दरभंगा में 27 अगस्त को राहुल गांधी की सिक्योरिटी कमांडो उनके पिता से पल्सर बाइक लेकर चले गए थे। और फिर दोबारा उसकी बाइक मिली नहीं। बाइक की तलाश में कई जिलों के चक्कर भी शुभम ने काटे थे। जिसके बाद वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर शुभम को पटना बुलाया गया। जहां मंच पर राहुल गांधी ने उसे नई बाइक की चाभी दी।

कांग्रेस ने 'एक्स' पर शुभम सौरभ की एक वीडियो पोस्ट की है, जिसमें वो आपबीती बता रहा है। और फिर नई मोटरसाइकिल की चाबी दिखाई, जिसे खुद राहुल गांधी ने उन्हें सौंपा है। सौरभ ने बताया, 'जब राहुल गांधी दरभंगा में बाइक रैली निकाल रहे थे, तो मैंने अपनी मोटरसाइकिल उनके साथ चल रहे सुरक्षाकर्मियों को दे दी थी। बाद में जब मुझे पता चला कि मेरी मोटरसाइकिल कहीं खो गई है, तो मैं बहुत दुखी हुआ। जिसके बाद मेरे पास एक शख्स का फोन आया। उसने कहा कि राहुल गांधी एक सितंबर को पटना में मुझे एक नई मोटरसाइकिल भेंट करना चाहते हैं। जिसके बाद मैं यहां पहुंच गया।