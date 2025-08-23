Rahul Gandhi entered a muddy pond and took out Makhana Heard the ordeal of farmers in Katihar कीचड़ भरे तालाब में राहुल गांधी उतरे, निकाला मखाना; कटिहार में किसानों की जानी आपबीती, Bihar Hindi News - Hindustan
कीचड़ भरे तालाब में राहुल गांधी उतरे, निकाला मखाना; कटिहार में किसानों की जानी आपबीती

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शनिवार को कटिहार पहुंची। इस दौरान उन्होने मखाना किसानों से मुलाकात की। और कीचड़ भरे तालाब में उतरकर मखाना भी निकाला। तालाब से लेकर मखाना बनने की पूरी प्रक्रिया भी समझी। इस दौरान किसानों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताईं।.

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 23 Aug 2025 06:51 PM
बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को कटिहार में मखाना किसानों से मिले और उनकी समस्याएं जानी। इस दौरान वो किसानों के साथ मखाने के तालाब में भी उतरे, और मखाना निकाला। तालाब से लेकर मखाना तैयार होने के पूरे प्रोसेस को समझा। इस दौरान राहुल से किसानों ने अपनी समस्याएं भी साझा की। कई किसानों से उन्होने बातचीत की।लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए किसानों का दुख-दर्द शेयर किया।

उन्होने लिखा कि बिहार दुनिया का 90% मखाना उगाता है, मगर दिन-रात धूप-पानी में मेहनत करने वाले किसान-मज़दूर मुनाफे का 1% भी नहीं कमाते हैं। आज, इन किसानों से उनके खेतों में मिलकर उनकी आपबीती जानी। बड़े शहरों में 1000-2000 रुपए किलो बिकता है, मगर इन मेहनतकशों, पूरे उद्योग की नींव को, नाम मात्र का दाम मिलता है। कौन हैं ये किसान-मज़दूर? अतिपिछड़े, दलित - बहुजन। पूरी मेहनत इन 99% बहुजनों की और फ़ायदा सिर्फ़ 1% है। वोट चोर सरकार को न इनकी कदर है, न फिकर - न आय दिया, और न ही न्याय। वोट का अधिकार और हुनर का हक़ एक सिक्के के दो पहलू हैं - और इन दोनों को ही हम खोने नहीं देंगे।

वोटर अधिकार यात्रा आज कटिहार से पूर्णिया पहुंचेगी। 17 अगस्त से शुरू हुई यात्रा में तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के सभी दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। तीसर चरण में प्रियंका गांधी भी साथ जुड़ेंगी। इसके अलावा तमिलनाडू के सीएम एमके स्टालिन, कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, हिमाचल के सीएम सुखू सुखविंदर समेत इंडिया अलायंस के तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे।