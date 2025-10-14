Hindustan Hindi News
बिहार चुनाव में सीट बंटवारे पर राहुल गांधी ने किया मंथन, आज CEC की बैठक

कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक के बाद राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव और प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की कांग्रेस के वॉर रूम में लंबी चर्चा हुई। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि सीट बंटवारे पर दोनों पार्टियों में लगभग सहमति बन गई है।

Nishant Nandan
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। इसमें प्रदेश में कांग्रेस के लिए चिह्नित सीटों पर चर्चा हुई। प्रत्याशियों को लेकर भी बात हुई। जीत की रणनीति पर भी चर्चा हुई।

बैठक के बाद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सीट बंटवारे के बारे में पूरी जानकारी दी है। पार्टी नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस की मांग से सहमत है। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक के बाद राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव और प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की कांग्रेस के वॉर रूम में लंबी चर्चा हुई। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि सीट बंटवारे पर दोनों पार्टियों में लगभग सहमति बन गई है।

बैठक में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान भी मौजूद थे। इस बीच, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के संस्थापक मुकेश सहनी भी दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। सूत्रों के अनुसार सहनी ने महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेताओं से संपर्क साधा है।

कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज

राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम तय करने के लिए कांग्रेस ने मंगलवार को केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लग जाएगी।

एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
