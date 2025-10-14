बिहार चुनाव में सीट बंटवारे पर राहुल गांधी ने किया मंथन, आज CEC की बैठक
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। इसमें प्रदेश में कांग्रेस के लिए चिह्नित सीटों पर चर्चा हुई। प्रत्याशियों को लेकर भी बात हुई। जीत की रणनीति पर भी चर्चा हुई।
बैठक के बाद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सीट बंटवारे के बारे में पूरी जानकारी दी है। पार्टी नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस की मांग से सहमत है। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक के बाद राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव और प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की कांग्रेस के वॉर रूम में लंबी चर्चा हुई। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि सीट बंटवारे पर दोनों पार्टियों में लगभग सहमति बन गई है।
बैठक में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान भी मौजूद थे। इस बीच, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के संस्थापक मुकेश सहनी भी दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। सूत्रों के अनुसार सहनी ने महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेताओं से संपर्क साधा है।
कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज
राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम तय करने के लिए कांग्रेस ने मंगलवार को केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लग जाएगी।