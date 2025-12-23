Hindustan Hindi News
जर्मनी में BJP के खिलाफ बोले राहुल गांधी, बिहार में सुलगी सियासत; जायसवाल ने राष्ट्र विरोधी बताया

Dec 23, 2025 02:07 pm IST
जर्मनी में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयानों को लेकर देश में सियासत गर्म हो गई है। बिहार में पारा और भी हाई है। राहुल गांधी ने बर्लिन में भारत की चुनाव और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा ने देश की संवैधानिक संस्थाओं और ढांचे पर कब्जा कर लिया है। राजनैतिक ताकत बढ़ाने के लिए धर्म का इस्तेमाल हो रहा है और सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाओं का विरोधियों के खिलाफ हथियार के तौर पर उपयोग किया जा रहा है। सत्ता पक्ष के बीजेपी,जदयू ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।

बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी को देश की जनता और अपने लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। देश की जनता ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया। वे देश विरोधी और भारत के खिलाफ माहौल बनाने वाली ताकतों के साथ रहते हैं। विदेश में जाकर देश विरोधी बात करते हैं। इससे अधिक शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। पूरा देश जानता है कि वे परिपक्व नेता नहीं हैं। आज भारत मजबूत लोकतंत्र है जहां जनता मालिक है।

बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा है कि राहुल गांधी विदेश धरती पर अपने देश भारत को बदनाम कर रहे हैं। उन्हें अपने देश की संस्थाओं और लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। उन्हें फिर से ईवीएम में गड़बड़ी दिख रही है तो जहां-जहां उनके नेताओं ने जीत दर्ज किया है उनके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं। जनता ने उनकी नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है। जदयू विधायक विनय चौधरी ने कहा है कि विदेश की धरती पर राहुल गांधी का अनर्गल प्रलाप ठीक नहीं है।

राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं। बर्लिन के एक कॉलेज में टॉक शो के दौरान उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। विरोधियों को दबाने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल हो रहा है। हरियाणा में कांग्रेस चुनाव जीत गई थी पर सिस्टम से हरा दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में एक ब्राजील की मॉडल ने 22 बार वोट डाला तो एक दूसरी महिला ने दो सौ बार वोट डाला। इस पर इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को आरएसएस से नफरत है। विदेश की धरती से देश की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने पर राजनैतिक उबाल है।

