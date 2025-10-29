बिहार में राहुल-तेजस्वी की जोड़ी, रैली से पहले कांग्रेस सांसद ने शेयर किया खास वीडियो
संक्षेप: बिहार दौरे से पहले राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर कर बताया है कि कुछ दिनों पहले उनकी बिहार के युवाओं से बातचीत हुई थी। इस बातचीत में शिक्षा और रोजगार जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई थी।
बिहार में चुनावी हलचल तेज है। लंबे अंतराल के बाद आज बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी एक साथ फिर से नजर आएगी। राहुल गांधी आज बिहार दौरे पर आएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर और दरभंगा में संयुक्त रैलियां करेंगे। बिहार दौरे से पहले राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर कर बताया है कि कुछ दिनों पहले उनकी बिहार के युवाओं से बातचीत हुई थी। इस बातचीत में शिक्षा और रोजगार जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई थी।
राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, 'कुछ दिनों पहले बिहार के युवाओं से बहुत दिलचस्प बातचीत हुई - शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार हर मुद्दे पर। और, इन सबकी दुर्दशा के लिए सिर्फ एक गुनहगार है, BJP-JDU सरकार। बिहार के युवा बखूबी जानते हैं कि पिछले 20 सालों में किस तरह इस मोदी-नीतीश सरकार ने उनकी आकांक्षाओं का गला घोंटा है, प्रदेश को लावारिस छोड़ दिया है और हर पैमाने पर गर्त में धकेल दिया है।
*शिक्षा*
🔻 कक्षा 9–10 में ड्रॉपआउट दर: 27वां स्थान (29 राज्यों में)
🔻 कक्षा 11–12 में नामांकन दर: 28वां स्थान (29 राज्यों में)
🔻 महिला साक्षरता: 28वां स्थान (29 राज्यों में)
*रोज़गार*
🔻 सेवा क्षेत्र में रोजगार: 21वां स्थान (29 राज्यों में)
🔻 उद्योग/उत्पादन क्षेत्र में रोजगार: 23वां स्थान (29 राज्यों में)
*स्वास्थ्य*
🔻 शिशु मृत्यु दर: 27वां स्थान (29 राज्यों में)
🔻 बीमा योजना से स्वास्थ्य सुरक्षा: 29वां स्थान (29 राज्यों में)
🔻 घर में शौचालय की सुविधा: 29वां स्थान (29 राज्यों में)'