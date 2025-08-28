LIVE: माता जानकी मंदिर में राहुल-तेजस्वी ने की पूजा, सीतामढ़ी में वोटर अधिकार यात्रा

Rahul Gandhi Bihar Visit LIVE: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई बड़े चेहरे लगातार सड़क पर उतर कर इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं।

Rahul Gandhi" data-vars-link-type="Auto" data-vars-page-type="story">Rahul Gandhi Bihar Visit LIVE: बिहार में महागठबंधन के दिग्गज नेताओं की वोटर अधिकार यात्रा जारी है। गुरुवार को इस यात्रा का 12वां दिन है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई बड़े चेहरे लगातार सड़क पर उतर कर इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव सीतामढ़ी के माता जानकारी मंदिर में पूजा-अर्चना कर की है। नेता डुमरा हवाई फील्ड से सीतामढ़ी शहर होते रजत द्वार जानकी मंदिर पहुंचे थे। याहांं नेताओं ने माता जानकी से आशीर्वाद लिया।

इससे पहले वोटर अधिकार यात्रा को लेकर बुधवार की देर शाम सीतामढ़ी पधारे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के स्वागत के लिए शहर सहित रीगा, बैरगनिया के इंडिया कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा। इधर, रीगा के पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना के आवासीय परिसर में दर्जनों कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा सुव्यवस्थित करने में लगे है। कार्यकर्ताओं का हुजूम बुधवार के दोपहर से ही जुटना शुरू हो गया। पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना ने कहा कि प्रारंभ से ही मिथिला की धरती कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहां पूर्व में इंदिरा गांधी व राजीव गांधी का भी आगमन हो चुका है। उन्हें भी यहां की धरती ने बहुत सम्मान दिया। आज राहुल गांधी के आगमन पर पूरे जिले में खुशी की लहर है।

Rahul Gandhi Bihar Visit LIVE- : Rahul Gandhi LIVE - 9:49 AM - क्या बोलीं अलका लांबा इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा है कि अयोध्या में भगवान राम ने कांग्रेस का साथ दिया है। अब सीतामढ़ी में माता सीता भी कांग्रेस के साथ होंगी।

Rahul Gandhi LIVE - 9:49 AM - माता जानकी मंदिर में जाकर लिया आशीर्वाद सीतामढ़ी में महागठबंधन के नेताओं का जुटान है। यहां माता जानकी मंदिर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पूजा-अर्चना करते नजर आए हैं। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं उसनें राहुल गांधी माता का आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैंं।

Rahul Gandhi LIVE - 9:38 AM - सीतामढ़ी में तेजस्वी यादव ने बोला हमला सभा में राजद नेता तेजस्वी यादव ने लोगों से बिहार में सरकार बदलने की अपील करते हुए कहा कि एनडीए का मतलब है ‘नहीं देंगे अधिकार’। उन्होंने कहा कि लोगों को कमाई, दवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसा। कहा, आज हर काम के लिए घूस देना अनिवार्य हो गया है। ऐसे में इसे बदलना ही चाहिए। केंद्र सरकार पर हमलावर तेजस्वी ने कहा कि जुमले से विकास नहीं हो सकता है। सरकार ने पहले वोट के अधिकार की चोरी की। इसके बाद राशन कार्ड व अन्य योजनाओं के लाभ से भी वंचित कर दिया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि नकली सीएम और पीएम को हटाकर असली को लाना है।