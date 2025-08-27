Rahul Gandhi Bihar Visit LIVE: आज दरभंगा में राहुल-प्रियंका और तेजस्वी, ट्रैफिक व्यवस्था बदली; जान लें रूट

Rahul Gandhi Bihar Visit LIVE: राहुल के साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, राजद नेता तेजस्वी यादव सहित इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के वरीय नेता भी रहेंगे। यात्रा मुजफ्फरपुर के चार विधानसभा इलाकों से होकर गुजरेगी।

Rahul Gandhi Bihar Visit LIVE: इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा ने मंगलवार की शाम दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से दरभंगा जिले की सीमा में प्रवेश किया। एनएच 27 से गुजर रहे लोस में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी व भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बुधवार सुबह 10 बजे दरभंगा से होते हुए मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड से जिले में प्रवेश करेगी। राहुल के साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, राजद नेता तेजस्वी यादव सहित इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के वरीय नेता भी रहेंगे। यात्रा जिले के चार विधानसभा इलाकों से होकर गुजरेगी।

राहुल गांधी की यात्रा की तैयारी को लेकर मंगलवार को जिला प्रशासन की टीम सुरक्षा और अन्य प्रबंधों को चौकस करने में जुट रहा। एसडीओ पूर्वी तुषार कुमार और एसडीपीओ पूर्वी ने राहुल के जनसभा स्थल जारंग हाईस्कूल के अलावा बेरूआ बुनियादी विद्यालय का निरीक्षण किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविन्द कुमार मुकुल ने बताया कि बेरूआ बुनियादी विद्यालय में राहुल सहित इंडिया गठबंधन के सभी नेता दोपहर का भोजन करने के लिए रुकेंगे। उसके बाद वे शहर के जीरो माइल के लिए कूच करेंगे।

Rahul Gandhi Bihar Visit LIVE - : Rahul Gandhi LIVE: 9:20 AM - दरभंगा में किन-किन सड़कों पर नजर आएंगे राहुल गांधी, जान लें वोटर अधिकार यात्रा का आज 11वां दिन है। दरभंगा के गंगावाटी महावीर स्थान से यह यात्रा शुरू होगी। बिहार कांग्रेस की तरफ से बताया गया है कि यह यात्रा कटहलवाड़ी, बेला रोड, बाघ गोटू, पुराना बस स्टैंड, पीली मस्जिद, शिवधारा चौक, बाजार समिति और फिर गायघाट तक जाएगी। गायघाट के जारंग हाई स्कूल में जनसभा आयोजित की जाएगी।

Rahul Gandhi LIVE: 8:56 AM - जीवछ खाट पर अपने विश्राम स्थल से निकले राहुल गांधी दरभंगा के जीवछ खाट पर अपने विश्राम स्थल से राहुल गांधी निकल चुके हैं। राहुल गांधी एक खुली जीप में नजर आए। उनके साथ दीपांकर भट्टाचार्य भी नजर आए हैं। महागठबंधन के दिग्गज नेता आज यहां वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे।

Rahul Gandhi LIVE: 8:45 AM - मुजफ्फरपुर पहुंचेगी वोटर अधिकार यात्रा महागठबंधन की वोटर अधिकार दरभंगा में शुरू होने के बाद आज मुजफ्फरपुर पहुंच जाएगी। इस यात्रा में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव के अलावा महागठबंधन के विभिन्न दिग्गज नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं।

Rahul Gandhi LIVE: 8:30 AM - अपने नेता की झलक पाने को भीड़ बेकाबू दरभंगा जिले में राजे चौक पर घंटों से सड़क किनारे खड़े महागठबंधन के समर्थक राहुल-तेजस्वी जिन्दाबाद के नारेलगा रहे थे। नेताओं के काफिले के वहां पहुंचने के बाद भीड़ बेकाबू हो गयी। अपने नेता की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब नजर आ रहे थे, पर राहुल-तेजस्वी सहित अन्य नेताओं का काफिला मुख्य सड़क से तेजी से जीवछ घाट के लिए प्रस्थान कर गया। इससे अपने नेताओं को देखने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे लोगों को निराशा हुई।

Rahul Gandhi LIVE: 8:21 AM - नहीं रूक सका राहुल का काफिला दरभंगा में शाम करीब 06.30 बजे एनएच 27 स्थित राजे टॉल प्लाजा से खुली जीप में एक साथ गुजरते राहुल, प्रियंका, तेजस्वी, दीपंकर व वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की बातें सुनने व फूल-माला पहनाकर उनका स्वागत करने की कार्यकर्ताओं की लालसा उनके काफिले के नहीं रुकने से पूरी नहीं हो सकी। इससे सैकड़ों की संख्या में वहां खड़े महिला एवं पुरुषों में मायूसी देखी गई।

उन्हें सम्मानित करने के लिए दरभंगा ग्रामीण विधायक ललित कुमार यादव के नेतृत्व में कांग्रेस एवं वीआईपी के कार्यकर्ता आरती की थाली एवं फूल-माला के साथ खड़े थे। अत्यधिक भीड़ के कारण नेताओं का काफिला रुक नहीं सका। मनीगाछी के भट्टपुरा स्थित एनएच पर सैकड़ों गाड़ियों का काफिला पहुंचने पर विधायक ललित कुमार यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जुटे महागठबंधन के अन्य नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने हाथ हिलाकर उनका स्वागत किया।

Rahul Gandhi LIVE: 8:10 AM - दरभंगा शहर से बाहर कैसे जाएं दरभंगा शहर से बाहर जाने के लिए कर्पूरी चौक, शोभन चौक होते हुए एनएच के रास्ते बाहर निकल सकते हैं। शहर में प्रवेश करने के लिए भी शोभन-एकमी बाईपास का उपयोग कर कर्पूरी चौक तक वाहन से लोग आ सकते हैं। यातायात व्यवस्था में बदलाव के अलावा सुबह छह से दोपहर तीन बजे तक गंगवाड़ा पावर हाउस से बिजली सप्लाई बंद रहेगी।

Rahul Gandhi LIVE: 8:05 AM - दरभंगा में इस रास्ते पर पचिलान बंद दरभंगा जिले में आकाशवाणी से डेनबी मोड़ तक जाने वाले रास्ते में परिचालन बंद रहेगा। इस सड़क पर जाने वाले वाहन इनकम टैक्स चौराहा होते हुए शहर में प्रवेश करेंगे। बाजार समिति रोड एनएच से बेला मोड़ तक व्यावसायिक वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। ऐसे वाहन बाजार समिति से शोभन-एकमी होते हुए शहर में प्रवेश करेंगे।

Rahul Gandhi LIVE: 8:00 AM - दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा, बदली ट्रैफिक व्यवस्था इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा को देखते हुए दरभंगा जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था का बदलाव किया है। बुधवार की सुबह छह बजे से दोपहर तीन बजे तक के लिए रूट को डायवर्ट किया गया है। पुराने एनएच सकरी मोड़ व गंगवाड़ा पावर हाउस से चूनाभट्ठी होते हुए भंडार चौक तक व्यावसायिक वाहनों के आवागमन पर रोक लगायी गयी है।