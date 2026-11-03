राहुल गांधी विदेशी टूल, देश में अराजकता फैला रहे; भागलपुर में कांग्रेस सांसद पर बरसे BJP के नितिन नवीन
राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नितिन नवीन ने कहा कि बिहार से ही एसआईआर शुरू हुआ था और तब भी कांग्रेस और राजद ने वोट चोरी का आरोप लगाया। लेकिन, वे एक भी ऐसा आदमी खड़ा नहीं कर सके जिनका गलत तरीके से नाम वोटर लिस्ट से कटा हो।
भागलपुर, प्रधान संवाददाता। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी पर विदेशी ताकतों के इशारे पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राहुल विदेशी टूल बन गए हैं और देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। वे देश की संवैधानिक संस्थाओं के बारे में भ्रम फैलाकर जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को अपशब्द कह रहे और कोर्ट पर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नितिन नवीन ने सोमवार को 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा के पूर्व लाजपत पार्क में आयोजित जनसभा में विपक्ष पर जमकर हमला किया। सभा में नितिन नवीन ने कहा कि विपक्ष का ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप अराजकता फैलाने की साजिश और जनादेश का अपमान है।
2014 में मोदी सरकार नहीं थी, फिर भी कांग्रेस हारी। वह भी जनादेश था और आज भी भाजपा जीत रही है तो जनता का दिया जनादेश ही है। कांग्रेस ने 2014 में अपनी हार की समीक्षा कर ली होती तो आज उसकी ऐसी स्थिति नहीं होती। उन्होंने कहा, बिहार से ही एसआईआर शुरू हुआ था और तब भी कांग्रेस और राजद ने वोट चोरी का आरोप लगाया। लेकिन, वे एक भी ऐसा आदमी खड़ा नहीं कर सके जिनका गलत तरीके से नाम वोटर लिस्ट से कटा हो। नतीजा यह हुआ कि 2025 के चुनाव में वे लोग साफ हो गए।
एसआईआर के बाद ईवीएम पर जनता को भ्रमित कर रहे। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में जनता विपक्ष में बैठने का हक भी छीन लेगी। सभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल, दीपक प्रकाश, संतोष सुमन, सांसद राजेश वर्मा, अजय मंडल, पूर्व केन्द्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन आदि मौजूद रहे। बाद में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पदयात्रा निकली। सभा में उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी ने विपक्ष को चुनौती दी कि उदाहरण देकर एसआईआर को गलत साबित करें। स्थिति यह है कि जहां जीत जाते हैं वहां चुनाव आयोग ठीक है, हार जाते हैं तो कहते हैं खराब है।