Hindi NewsBihar NewsRahul Gandhi became leader on compassionate grounds JDU leader angry at Congress MP
अनुकंपा पर लीडर बने नाबालिग राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद पर क्यों भड़के जदयू नेता; इतिहास पढ़ा दिया

अनुकंपा पर लीडर बने नाबालिग राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद पर क्यों भड़के जदयू नेता; इतिहास पढ़ा दिया

संक्षेप:

नीरज कुमार ने कहा कि राहुल गांधी अनुभव,योग्यता या संघर्ष के बदौलत राजनीति में नहीं आए। वे अनुकंपा के आधार पर नेता प्रतिपक्ष बन गए।

Dec 23, 2025 05:59 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कांग्रेस सांसद सह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। जर्मनी में चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, सीबीआई, ईडी, बीजेपी के खिलाफ बयान देने पर जदयू नेता ने राहुल गांधी को राजनीति का नाबालिग बता दिया। कहा कि देश में जितने भी बुरे दौर आए उस समय कांग्रेस सत्ता में थी।

नीरज कुमार ने कहा कि राहुल गांधी अनुभव,योग्यता या संघर्ष के बदौलत नहीं आए। वे अनुकंपा के आधार पर लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इन्हें अपने परिवार की परंपरा का भी ज्ञान नहीं है। राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जी का रिश्ता देख लें जरा। अगर वोट चोरी की शिकायत कर रहे हैं तो कांग्रेस और राजद के जो नेते जीते हैं वे भी वोट चोरी से विधायक बने हैं। इन्हें अपने इतिहास का ज्ञान जरा भी नहीं है। गैर कांग्रेसी सरकार को बर्खास्त करने का कलंक कांग्रेस के माथे पर है। सीबीआई को तोता उनके राज में ही कहा गया। इंदिरा जी ने जो लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान किया वह तो जगजाहिर है।

यह भी कहा कि शीतकालीन सत्र को छोड़कर वे राजनैतिक पयर्टन पर निकल गए हैं यह तो कोई नबालिग ही कर सकता है। वे अभी भी नाबालिग हैं।इधर उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी राहुल गांधी पर जर्मनी में दिए बयान को लेकर निशाना साधा। कहा कि राहुल गांधी को देश की जनता और अपने लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। देश की जनता ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया। वे देश विरोधी और भारत के खिलाफ माहौल बनाने वाली ताकतों के साथ वे रहते हैं। विदेश में जाकर देश विरोधी बात करते हैं। इससे अधिक शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती।

दरअसल यह पूरा विवाद राहुल गांधी विदेश दौरे से जुड़ा है। बर्लिन के एक कॉलेज में टॉक शो के दौरान उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। विरोधियों को दबाने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल हो रहा है। हरियाणा में कांग्रेस चुनाव जीत गई थी पर सिस्टम से हरा दिया गया। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया कि बार बार सवाल पूछने पर आयोग ने जवाब नहीं दिया।

