अनुकंपा पर लीडर बने नाबालिग राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद पर क्यों भड़के जदयू नेता; इतिहास पढ़ा दिया

संक्षेप: नीरज कुमार ने कहा कि राहुल गांधी अनुभव,योग्यता या संघर्ष के बदौलत राजनीति में नहीं आए। वे अनुकंपा के आधार पर नेता प्रतिपक्ष बन गए।

जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कांग्रेस सांसद सह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। जर्मनी में चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, सीबीआई, ईडी, बीजेपी के खिलाफ बयान देने पर जदयू नेता ने राहुल गांधी को राजनीति का नाबालिग बता दिया। कहा कि देश में जितने भी बुरे दौर आए उस समय कांग्रेस सत्ता में थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

नीरज कुमार ने कहा कि राहुल गांधी अनुभव,योग्यता या संघर्ष के बदौलत नहीं आए। वे अनुकंपा के आधार पर लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इन्हें अपने परिवार की परंपरा का भी ज्ञान नहीं है। राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जी का रिश्ता देख लें जरा। अगर वोट चोरी की शिकायत कर रहे हैं तो कांग्रेस और राजद के जो नेते जीते हैं वे भी वोट चोरी से विधायक बने हैं। इन्हें अपने इतिहास का ज्ञान जरा भी नहीं है। गैर कांग्रेसी सरकार को बर्खास्त करने का कलंक कांग्रेस के माथे पर है। सीबीआई को तोता उनके राज में ही कहा गया। इंदिरा जी ने जो लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान किया वह तो जगजाहिर है।

यह भी कहा कि शीतकालीन सत्र को छोड़कर वे राजनैतिक पयर्टन पर निकल गए हैं यह तो कोई नबालिग ही कर सकता है। वे अभी भी नाबालिग हैं।इधर उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी राहुल गांधी पर जर्मनी में दिए बयान को लेकर निशाना साधा। कहा कि राहुल गांधी को देश की जनता और अपने लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। देश की जनता ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया। वे देश विरोधी और भारत के खिलाफ माहौल बनाने वाली ताकतों के साथ वे रहते हैं। विदेश में जाकर देश विरोधी बात करते हैं। इससे अधिक शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती।