ट्रंप, अडानी,अंबानी, इंदिरा गांधी सबको याद दिया; मोदी पर राहुल गांधी ने फिर विवादित बोला

Sun, 2 Nov 2025 05:44 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Elections: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में फिर विवादित टिप्पणी की है। कहा है कि 56 इंच सीना का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी असल में डरपोक हैं। फिर कहा कि वे वोट के लिए किसी के कहने पर डांस भी कर सकते हैं। राहुल गांधी ने अडानी और अंबानी की पीएम मोदी साठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम इनसे भी डरते हैं। रविवार को राहुल गांधी बेगूसराय में पार्टी उम्मीदवार अमिती भूषण के लिए वोट मांगने आए थे। संबोधन के बाद राहुल गांधी एक तालाब में उतर गए और आम लोगों के साथ मछली पकड़ी।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि देश की नीतियां अब कुछ उद्योगपतियों के इशारे पर उनके हित में चल रही हैं। वहीं आम जनता के अधिकार छीने जा रहे हैं। राहुल ने मंच से प्रधानमंत्री को “डरपोक” बताते हुए कहा कि 56 इंच की छाती का दावा करने वाले मोदी अमेरिकी दबाव में झुक जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के फोन पर मोदी द्वारा कार्रवाई रोक देने आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति से ही नहीं डरते हैं, बल्कि उनपर पूरा नियंत्रण अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों का है।

बेगूसराय की सभा में राहुल गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी शारीरिक तौर पर भले ही उतने मजबूत नहीं थे पर अंग्रेजों से कभी डरे नहीं। क्योंकि निडर होने के लिए 56 इंच का सीना होना जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी अमेरिका ने डराने की कोशिश की पर वे कभी नहीं डरीं। 1971 की लड़ाई में जब पाकिस्तान से लाड़ाई हो रही थी तो अमेरिकी नेवी ने युद्ध बंद करने के लिए दबाव डाला। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि तुम्हें जो करना है कर लो पर हम पीछे नहीं हट सकते।

अमित शाह पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में उद्योग के लिए जमीन नहीं मिलती पर अडानी को लाखों करोड़ों की जमीन ऐसे ही दे दिया। जबतक बिहार में चुनाव है तबतक मोदी और शाह बिहार आ रहे हैं। चुनाव के बाद ये बिहार में नहीं दिखेंगे।

